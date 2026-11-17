أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إدانة أحد المشجعين بتوجيه إهانات عنصرية إلى نجمه الفرنسي كيليان مبابي، خلال مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني لكرة القدم، في أغسطس 2025.

وأوضح النادي أن المشجع أُدين بارتكاب «جريمة كراهية»، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 11 شهراً مع إيقاف التنفيذ، على خلفية الإساءات العنصرية التي وجهها إلى مبابي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «كارلوس تارتيري».

وأضاف أن الحكم تضمن فرض غرامة مالية على المشجع، الذي لم يكشف النادي عن هويته، إلى جانب اشتراط عدم اقترابه من ملاعب كرة القدم لمدة عامين، مقابل إيقاف تنفيذ عقوبة السجن.

وتأتي هذه الإدانة بعد صدور أحكام قضائية سابقة بحق مشجعين وجهوا إهانات عنصرية إلى لاعبين في ريال مدريد، من بينهم الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.