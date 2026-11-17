أكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تلقيه رسائل دعم من خارج القارة الأوروبية، في إطار مساعيه لمنافسة السويسري جاني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الانتخابات المقررة خلال مارس المقبل.

وقال ديالو، خلال حديثه إلى الصحافيين في باريس: «للتغلب عليه، تحتاج إلى 106 أصوات، أي الأغلبية»، مشيراً إلى حصوله على دعم بالإجماع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وأضاف: «باتت المهمة الآن ملقاة على عاتقي وعاتق فريقي لإقناع المعنيين في القارات الأخرى، لكنني تلقيت بالفعل، منذ أمس، رسائل دعم قوية وعفوية، سيُكشف عنها في الأيام المقبلة».

وجاءت تصريحات ديالو عقب قبوله، أمس الاثنين، دعوة من الاتحاد الأوروبي للترشح في مواجهة إنفانتينو، خلال الانتخابات المقررة في 18 مارس 2027، على هامش كونغرس «فيفا» في العاصمة المغربية الرباط.

وكان «يويفا»، الذي يضم 55 اتحاداً وطنياً، قد أعلن أن الاتحادات الأوروبية تعهدت بالإجماع بتقديم دعمها الكامل لديالو، وذلك قبل الموعد النهائي لإعلان الترشحات غداً الأربعاء.

وتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وإنفانتينو منذ الكشف في يوليو الماضي عن خطة لبيع حصص مرتبطة بكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، إذ قاد رئيس «يويفا»، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معارضة المقترح.

وتراجع إنفانتينو لاحقاً عن الخطة بعد الانتقادات التي واجهتها، لكن الاتحاد الأوروبي لجأ منذ ذلك الحين إلى محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية، سعياً لجمع أدلة تمهيداً لتقديم شكوى محتملة في سويسرا تتعلق بشبهات سوء الإدارة الجنائية ضد رئيس «فيفا».

وكان ديالو قد أعلن في سبتمبر الماضي أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيسحب دعمه لإنفانتينو في الانتخابات المقبلة، بعد مواقف مماثلة من اتحادات أوروبية أخرى، معتبراً حينها أن «الثقة الموضوعة في رئيس فيفا قد خُذلت».

انتقادات للحوكمة

وانتقد ديالو، البالغ 63 عاماً، أسلوب إدارة الاتحاد الدولي، قائلاً: «لم يعد ممكناً استمرار نمط من الحوكمة الفردية تُتخذ فيه أكبر القرارات المتعلقة بكرة القدم خلف الأبواب المغلقة، دون أي شفافية أو استشارة لأي طرف، ودون المرور عبر اللجنة التنفيذية».

وأضاف: «رؤيتي تقوم على حوكمة منفتحة وجماعية تؤدي فيها الهيئات المختلفة دورها الحقيقي».

وكان الاتحاد الأوروبي قد واجه صعوبة في اختيار مرشح لمنافسة إنفانتينو، قبل الاستقرار على ديالو، بعدما طُرح اسم الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي والمسؤول الحالي عن تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، مرشحاً محتملاً، لكنه قرر عدم خوض الانتخابات.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 47 اتحاداً وطنياً، الشهر الماضي دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو، بعدما كان قد أبدى في وقت سابق موقفاً معارضاً له.

ويضم «فيفا» 211 اتحاداً عضواً، يمتلك كل منها صوتاً واحداً في الانتخابات الرئاسية، ويحتاج المرشح إلى الحصول على الأغلبية للفوز.

ويتولى ديالو، وهو نجل بطل ملاكمة سنغالي، رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ يناير 2023.

وتضم قائمة الشخصيات التي أعلنت اعتزامها منافسة إنفانتينو كلاً من كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، والمدافع السويسري السابق رامون فيغا.

ويتولى إنفانتينو، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رئاسة «فيفا» منذ عام 2016.