أبدى جورجي جيزوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، استياءه من استمرار الأسئلة المتعلقة باعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دولياً، في أعقاب الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 1-4، وهي الهزيمة التي أثارت انتقادات من والدة النجم البرتغالي، دولوريس أفيرو.

وأعربت أفيرو عن سعادتها بتلقي جيزوس هزيمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب البرتغالي عقب كأس العالم 2026، معتبرة أن نجلها «تعرض للخداع» من جانب المدرب الذي سبق أن أشرف على تدريبه في نادي النصر السعودي.

وقال جيزوس، عشية مواجهة ويلز المقررة اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية: «هل يتعين عليّ الآن الرد على والدة كريستيانو رونالدو؟ لا أعرف متى سيتوقف هذا الأمر. إذا واصلتم طرح الأسئلة فسأجيب عنها. وإذا سألتم عن رونالدو العام المقبل فسأجيب أيضاً».

وكان رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق من نوفمبر الجاري، عقب خلاف مع جيزوس، الذي سبق أن قاده في النصر إلى الفوز بلقب الدوري السعودي قبل رحيله لتدريب منتخب بلاده.

واتهم رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق، المدرب جيزوس بعدم الوفاء بوعوده، بعدما طلب منه الإحماء خلال مواجهة النرويج في سبتمبر الماضي، من دون أن يشركه بديلاً.

وغادر رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي عقب الواقعة، ليتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً وغرامة مالية رمزية.

ورغم تقديمه اعتذاراً كان كفيلاً بعودته إلى صفوف المنتخب، فإنه فضّل إنهاء مسيرته الدولية التي امتدت 23 عاماً.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية برصيد 234 مباراة، ولعدد الأهداف الدولية برصيد 146 هدفاً، وفقاً للأرقام الواردة في تقرير وكالة فرانس برس.

وكانت محدودية حركة رونالدو داخل الملعب من بين الانتقادات التي وُجهت إليه خلال مشاركاته الأخيرة مع المنتخب البرتغالي، في ظل إخفاق الفريق في تحقيق نتائج أفضل خلال النسخ الأخيرة من البطولات الكبرى.

واستهل منتخب البرتغال مشواره تحت قيادة جيزوس بأربعة انتصارات متتالية، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الدنمارك، السبت الماضي.

وقال المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 72 عاماً: «بعد مباراة الدنمارك، الجميع يسألني عن أفراد مختلفين، وليس عن الفريق أو عن كيفية الفوز هنا».

وأضاف: «لقد قدمنا مباراة سيئة واحدة، ومن الصعب تجاوز الأمر عندما تكون النتيجة بهذا الشكل، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة».

وتحتاج البرتغال إلى نقطة واحدة من مواجهتها أمام ويلز في كارديف، اليوم الثلاثاء، لضمان صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، فيما يحتل المنتخب الويلزي المركز الأخير.

من جانبه، انتقد كريغ بيلامي، مدرب منتخب ويلز، تبدل مواقف وسائل الإعلام البرتغالية تجاه رونالدو، قائلاً: «كنتم جميعاً تنتقدونه بسبب مشاركته، ثم ما إن اعتزل حتى انقلب الوضع رأساً على عقب!».

وأضاف: «إنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق. سنفتقده جميعاً».