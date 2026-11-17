انتقد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، والمساهم الأكبر في نادي أندورا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، قرار إيقاف حارس مرمى الفريق خيسوس أوونو لمدة 12 مباراة، عقب اصطدامه بمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل، الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته.

ووصف بيكيه العقوبة بأنها «غير عادلة»، معتبراً أنها تحمّل الحارس مسؤولية عواقب لم تكن ناتجة عن خطئه.

وكان أوونو، حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية، قد تلقى بطاقة حمراء خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما اندفع نحو منتصف الملعب واصطدم بقوة مع دي ميغل أثناء محاولته إبعاد الكرة.

ونُقل مهاجم تينيريفي إلى العناية المركزة في المستشفى، لكنه فارق الحياة في اليوم التالي عن عمر ناهز 30 عاماً.

وقال بيكيه، في مقطع فيديو نشره عبر منصة «تيك توك» في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني لكرة القدم تضع أوونو «في موقف غير عادل».

وأضاف، في أول تعليق علني له على القرار: «ما يفعله هذا القرار هو تحميل خيسوس مسؤولية عواقب لم تكن ناتجة عن خطئه».

وتابع بيكيه، البالغ من العمر 39 عاماً: «أعتقد أن العقوبة يجب أن تُفرض على الفعل نفسه، لا على العواقب المترتبة عليه»، مشيراً إلى واقعة مشابهة في تينيريفي انتهت بعقوبة إيقاف أقصر.

من جانبه، أكد أوونو، البالغ من العمر 25 عاماً، أنه يمر بـ«أصعب أيام حياتي» عقب وفاة دي ميغل، في واقعة وصفها بيكيه بأنها «حادث» و«أمر لا يمكن تفسيره على الإطلاق».

وأوضح كارليس مانسو، مدرب أندورا، أن الحارس هو من سيقرر ما إذا كان سيعود إلى ممارسة كرة القدم، وموعد عودته، بعد هذه الواقعة.

وقال بيكيه: «سيحتاج خيسوس إلى أكثر من 12 مباراة ليكون مستعداً للعودة والمنافسة».

وأضاف، في إشارة إلى دي ميغل، المعروف بلقب «ديمي»: «لن تعيد أي عقوبة إيقاف ديمي إلينا».

وأفادت مصادر في الشرطة الإسبانية وكالة فرانس برس بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة تحت إشراف قضائي، وهو إجراء متبع في حالات الوفاة غير الطبيعية.