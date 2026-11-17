يستعد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم، قبل الانتقال إلى إنجلترا لتولي تدريب مانشستر يونايتد، بعدما بدأ عدد من أعضاء جهازه الفني المعاون التحضير للعمل مع الفريق الإنجليزي.

وغادر مدرب حراس المرمى توني خيمينيز، والمساعد الأول خيسوس بيريز، ومدرب اللياقة البدنية سيباستيان بوتشيتينو إلى إنجلترا، عقب فوز المنتخب الأمريكي على هايتي بستة أهداف دون رد، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

في المقابل، بقي المدرب المساعد ميجيل داجوستينو، ومدربة اللياقة البدنية سيلفيا تويا فينياس، والمحلل أليكس سكوت ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي، استعداداً لمباراة الإياب المقررة اليوم الثلاثاء، على أن ينتقلوا بعدها مع بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الأرجنتيني، قبل الحصة التدريبية للمنتخب الأمريكي على ملعب «تي كيو إل»: «كانت تلك هي الخطة عندما اتفقنا على الشروط مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب الأمريكي. إنهم يجهزون كل شيء هناك، لأنه عندما نصل يوم الأربعاء، سيكون العمل بلا توقف، ثم نبدأ بخوض المباريات. نركز على إنهاء مسيرتنا هنا بأفضل طريقة ممكنة».

وسيكون أمام بوتشيتينو بضعة أيام للعمل مع فريقه الجديد، قبل أن يسافر مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له قيادة ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي، ليصبح ثامن مدرب يتولى قيادة مانشستر يونايتد منذ اعتزال مدربه الأسطوري السابق السير أليكس فيرغسون.