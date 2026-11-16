«سعدت بسقوط البرتغال».. تصريحات صادمة من والدة رونالدو

فجّرت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجة جديدة من الجدل بتصريحات نارية، تعليقاً على خسارة منتخب البرتغال أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 1-4، في المباراة التي أقيمت بمدينة براغا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في لقاء كان من المفترض أن يحمل طابعاً احتفالياً لتكريم قائد المنتخب السابق.

ولم تخفِ والدة قائد البرتغال السابق غضبها من الطريقة التي انتهت بها مسيرة نجلها الدولية، مؤكدة أن رونالدو يشعر بالحزن بسبب ما تعرض له، وأن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يتمناه.

وقالت دولوريس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام برتغالية: «رونالدو كان حزيناً، لقد تعرض للخداع، وأنا حزينة بسبب ذلك أيضاً»،

وأبدت دولوريس سعادتها بخسارة منتخب بلادها أمام الدنمارك، في تعليق صادم قائلة: «الخسارة من الدنمارك كانت مستحقة، وشعرت بالسعادة بعد سقوط المنتخب البرتغالي في المباراة».

وجاءت تصريحات والدة النجم المخضرم لتفتح باباً واسعاً من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين رونالدو وزملائه السابقين داخل المنتخب، بعدما وجهت انتقادات مباشرة إلى المجموعة، معتبرة أن ابنها لم يحصل على التقدير والاحترام اللذين يستحقهما طوال مسيرته مع منتخب بلاده.

وأضافت أن رونالدو لم يجد الاحترام حتى من زملائه في المنتخب، وهو ما يعكس حجم الاستياء الذي تشعر به تجاه الطريقة التي عومل بها نجلها، رغم ما قدمه لكرة القدم البرتغالية على مدار سنوات طويلة.

كما انتقدت دولوريس مراسم التكريم التي أقيمت لرونالدو في ملعب براغا قبل مواجهة الدنمارك، معتبرة أن تكريم لاعب بحجمه يجب أن يتم بحضوره، وليس في غيابه، مشيرة إلى أن التكريم الحقيقي الذي يستحقه سيكون من خلال نادي سبورتينغ لشبونة، الذي ترى أنه يقدر قيمة اللاعب ويمنحه المكانة التي يستحقها.

وكان رونالدو أعلن اعتزاله اللعب الدولي في الخامس من نوفمبر 2026، منهياً مسيرة استمرت أكثر من 23 عاماً بقميص المنتخب البرتغالي.