بعمر 46.. رونالدينيو يستعيد سحره في 45 دقيقة

عاد الأسطورة البرازيلية رونالدينيو إلى أجواء كرة القدم، بعد غياب دام أكثر من 11 عاماً عن الملاعب، ليخطف الأضواء في ظهوره الأول بقميص رافينا الإيطالي، خلال الفوز على فورلي بهدفين دون رد، في ديربي الدرجة الثالثة، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.



وعلى الرغم من بلوغه 46 عاماً أثبت نجم برشلونة السابق أن موهبته لا تعترف بعامل الزمن، بعدما خاض الشوط الأول كاملاً، وقدم لمحات فنية، أعادت إلى الأذهان أيام تألقه، حين كان أحد أكثر اللاعبين إمتاعاً في ملاعب العالم.



ولم يحتج رونالدينيو إلى وقت طويل لترك بصمته، إذ تحرك في الجبهة اليسرى، قبل أن يميل في معظم فترات اللعب إلى العمق، مستعرضاً مهاراته في المراوغة والتمرير، وكان له دور في صناعة الهدف الأول، بعدما تجاوز أحد مدافعي فورلي، ومرر كرة سبقت التمريرة الحاسمة، التي ترجمها جوليو دوناتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.



كما كاد الساحر البرازيلي أن يصنع هدفاً آخر من ركلة ركنية، عندما أرسل كرة متقنة قابلها دوناتي برأسية، لكن مدافع فورلي نجح في إبعادها، ليؤكد رونالدينيو أن قدمه لا تزال تحتفظ بشيء من سحر الماضي.



ولم يكن الظهور عادياً بالنسبة إلى النادي أو الجماهير، إذ نفدت تذاكر المباراة بالكامل، وشُيّد مدرج مؤقت أطلق عليه اسم «آر 10»، تيمناً بالنجم البرازيلي ورقمه الشهير، فيما نقلت المواجهة إلى عدد من الدول، وتحولت مدرجات ملعب برونو بينيلي إلى مسرح للاحتفاء بعودة أحد أبرز صناع المتعة في تاريخ اللعبة.



وتأتي هذه المشاركة بعد انضمام رونالدينيو إلى رافينا بصفته مستثمراً في أغسطس الماضي، ولم يسبق له سوى خوض حصة تدريبية واحدة مع الفريق يوم السبت، قبل ظهوره في الديربي، في عودة استثنائية لم تتطلب تحضيرات طويلة.



ويملك رونالدينيو سجلاً ذهبياً، يتقدمه التتويج بكأس العالم 2002 مع البرازيل، ودوري أبطال أوروبا 2006 مع برشلونة، إلى جانب ألقاب الدوري مع برشلونة وميلان، والكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2005، كما سجل 299 هدفاً خلال مسيرته، وكان يأمل في الوصول إلى الهدف رقم 300 بقميص رافينا، حتى إنه كان سيحصل على فرصة تنفيذ ركلة جزاء لو احتسبت للفريق.

وقال رونالدينيو عقب المباراة إنه استمتع بالأجواء والتحضيرات والعودة إلى غرفة الملابس، ولم يغلق الباب أمام تكرار التجربة.



وهكذا لم تكن 45 دقيقة كافية لاستعادة رونالدينيو لاعباً كما كان في ذروة مجده، لكنها كانت كافية لتذكير الجماهير بأن بعض المواهب لا يطويها الزمن، وأن ابتسامة الساحر البرازيلي ولمساته لا تزال قادرة على صناعة الحدث، حتى بعد 11 عاماً من الغياب.