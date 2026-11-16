أنشيلوتي: البرازيل تمر بمرحلة تجارب استعداداً لمونديال 2030

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، بأن فريقه غير قادر حالياً على المنافسة بالمستوى المطلوب، بعدما كان أحد أكثر المنتخبات قوة في العالم، متعهداً بتحسين الأداء خلال المباراة الودية أمام سنغافورة، غداً الثلاثاء، في آخر مواجهات المنتخب البرازيلي خلال عام 2026.

وخسر منتخب البرازيل أمام اليابان بنتيجة 2-3، السبت الماضي، في سنغافورة، خلال مباراة شهدت طرد أنشيلوتي وقائد الفريق رافينيا، الذي كان قد غادر الملعب مستبدلاً، عقب تسجيل المنتخب الياباني هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، اليوم الاثنين: «نظراً إلى أن الفريق ليس قادراً حالياً على المنافسة بالمستوى المطلوب، يتوجب عليّ القيام بما هو أكثر».

وأضاف المدرب الإيطالي، الذي أصبح في مايو 2025 أول أجنبي يتولى تدريب منتخب البرازيل بصورة دائمة: «أريد أن أقدم المزيد لأنني أستمتع بوجودي هنا، حتى يصبح الفريق أكثر قدرة على المنافسة على الساحة العالمية».

وتابع: «الأولوية هي أن نقدم أداءً جيداً غداً، وأن نحقق نتيجة جيدة».

ويواجه أنشيلوتي، البالغ من العمر 67 عاماً، ضغوطاً متزايدة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، إذ حقق المنتخب البرازيلي انتصارين وتعادلاً واحداً، مقابل هزيمتين، في آخر خمس مباريات دولية.

وكان منتخب اليابان قد ثأر لخسارته أمام البرازيل بنتيجة 1-2، في 29 يونيو الماضي، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت تقارير إعلامية أن أنشيلوتي تعرض لانتقادات عقب الخسارة أمام اليابان، بينها انتقادات من روماريو، نجم المنتخب البرازيلي السابق.

وعندما سُئل عن تصريحات روماريو، قلل أنشيلوتي من أهميتها، قائلاً: «مثل أي شخص آخر، من حقه أن يعبر عن رأيه».

ورغم اعتراضه ولاعبيه على وجود خطأ قبل هدف الفوز الياباني في مباراة السبت، أكد المدرب الإيطالي أن فريقه «لم يكن يستحق الخسارة».

وسيغيب أنشيلوتي عن المنطقة الفنية خلال مواجهة سنغافورة بسبب طرده أمام اليابان، على أن يتولى مساعده فرانشيسكو ماوري قيادة الفريق من جانب الملعب.

وأعلن المدرب الإيطالي عزمه إجراء «بعض التغييرات» على التشكيلة الأساسية، خصوصاً في الخط الدفاعي الذي يعاني من مشكلات متكررة، بعدما استقبل المنتخب البرازيلي 21 هدفاً في 21 مباراة، فيما يتكون ثلاثي الهجوم من إستيفاو وإندريك وفينيسيوس جونيور.

وأكد أنشيلوتي أن منتخب البرازيل يمر بمرحلة تجارب لاختيار المجموعة التي ستشكل القاعدة الأساسية للفريق استعداداً لبطولة كوبا أمريكا 2028 وكأس العالم 2030.

وقال: «من الواضح أن الوقت الحالي هو وقت التجارب. نحن في مرحلة اختبار لاعبين جدد».

ومن جانبه، اعتبر فينيسيوس جونيور أن الانتقادات الموجهة إلى المنتخب البرازيلي طبيعية في ظل ابتعاده عن التتويج بكأس العالم منذ عام 2002، وخروجه المبكر من النسخة الأخيرة.

وقال نجم ريال مدريد: «الانتقادات في الوقت الحالي أمر طبيعي. لقد مر وقت طويل منذ فوز البرازيل بكأس العالم، كما أن المنتخب خرج مبكراً جداً من المونديال، ومن الطبيعي أن يتحدث الجميع ويدلي برأيه».

واعترف فينيسيوس، الذي يمر بفترة تراجع في مستواه مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل، بأنه لم يقدم الأداء الذي كان يطمح إليه في الأوقات المهمة.

وأضاف: «في اللحظات المهمة، لم أتمكن في النهاية من تقديم المستوى الذي كنت أريده».

وأوضح أن استعداده للموسم الحالي لم يكن بالمستوى المعتاد، بسبب حاجته إلى الراحة عقب كأس العالم.

وقال: «أعتقد أنني لم أقم بأفضل استعداد ممكن بعد كأس العالم، لأن تأثير كأس العالم كبير جداً على جميع البرازيليين. لذلك أخذت إجازة حقيقية للاستمتاع بها، والراحة، وتغيير الأجواء، وقضاء وقت أطول مع عائلتي. وفي النهاية، تدربت أقل مما فعلت في السنوات الماضية».

كما أرجع فينيسيوس بدايته المتواضعة هذا الموسم إلى انشغاله بالمفاوضات المتعلقة بتجديد عقده مع ريال مدريد والعروض التي تلقاها من أندية أخرى.

وقال: «ربما كان لذلك تأثير... هناك أيضاً مسألة تجديد عقدي، واهتمام عدد كبير من الأندية بي، وقد شغلت هذه الأمور حيزاً كبيراً من تفكيري، تماماً كما الحال مع الوضع في ريال مدريد. لكن الموسم طويل جداً».