فرناندو هييرو: المدربون سر تفوق إسبانيا في صناعة المواهب

أكد فرناندو هييرو، القائد السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، أن امتلاك مدربين أكفاء في الفئات السنية يمثل العامل الرئيسي وراء نجاح كرة القدم الإسبانية في اكتشاف المواهب وإعداد أجيال متعاقبة من اللاعبين المتميزين، مشيراً إلى أن الاهتمام ببناء شخصية اللاعب منذ الصغر، إلى جانب تطوير مهاراته الفنية، أسهم في ترسيخ مكانة إسبانيا بين القوى الكبرى في كرة القدم العالمية.

وقال هييرو إن نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق اللاعبين السابقين وأصحاب التجارب الطويلة في كرة القدم، مضيفاً: «الخبرة مهمة دائماً، وعلينا الاستفادة منها لمساعدة الجيل الجديد. أعتقد أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية، أن نضع خبراتنا وتجاربنا في خدمة الأجيال الجديدة، لأن مستقبل كرة القدم يعتمد على قدرتنا على مساعدة هؤلاء الشباب وإعدادهم للمستقبل».

وأوضح أن تطوير كرة القدم يتطلب مراعاة خصوصية كل بلد، لأن الظروف والإمكانات تختلف من دولة إلى أخرى، سواء من حيث عدد السكان أو المنشآت الرياضية أو طبيعة البيئة الكروية.

وأضاف: «كل بلد يختلف عن الآخر. لا توجد دولتان تمتلكان الظروف نفسها، سواء من حيث عدد السكان أو المنشآت والإمكانات المتاحة. الاختلافات كبيرة، ولذلك لا يمكن التعامل مع جميع البلدان بالطريقة نفسها».

وتابع: «في النهاية، الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على ما تملكه، والعمل على تطوير المنشآت والملاعب واللاعبين، وامتلاك الرؤية الصحيحة للمستقبل، من أجل بناء مشروع كبير يخدم الحاضر والمستقبل. كل بلد مختلف، وكل بلد لديه طريقة تفكير مختلفة، ولذلك فإن امتلاك الرؤية المناسبة يمثل أساس تطوير كرة القدم الحديثة».

وعن سر نجاح إسبانيا في تطوير المواهب الكروية، قال هييرو: «المدربون، المدربون بالتأكيد. لدينا في إسبانيا مدربون رائعون للغاية يعملون مع الأجيال الجديدة في هذه الفئات العمرية. إنهم مدربون استثنائيون، ويساهمون في صناعة لاعبين متميزين للمستقبل».

وأضاف: «جميع الأندية في إسبانيا تمتلك مدربين رائعين يعملون مع اللاعبين في هذه الأعمار. بالنسبة إليّ، هذا هو العامل الأكثر أهمية في نجاحنا، لكن المسألة لا تتعلق بالتفكير في كرة القدم وحدها، أو النظر إلى الطفل باعتباره لاعباً فقط، بل يجب الاهتمام به بوصفه إنساناً أيضاً».

وتابع: «هؤلاء المدربون يعملون على بناء شخصية الطفل إلى جانب تطوير قدراته كلاعب كرة قدم. إنهم يساهمون في تكوينه إنسانياً ورياضياً في الوقت نفسه، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليّ».

وفي حديثه عن استمرار نجاح الكرة الإسبانية على مدار السنوات الـ16 الماضية، اعتبر هييرو أن المنتخب الإسباني يمثل صورة لمستوى كرة القدم في بلاده، مشيراً إلى أن إسبانيا نجحت في الحفاظ على مكانتها بين أفضل المنتخبات في العالم.

وقال: «أعتقد أن منتخب بلادك يمثل صورة كرة القدم في بلدك. نحن محظوظون لأننا فزنا بكأس العالم عام 2010، وبعد 16 عاماً نجحنا في إحراز اللقب الثاني. أعتقد أن كرة القدم تحتل مكانة بالغة الأهمية بالنسبة إلينا في إسبانيا».