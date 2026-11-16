لوكاكو يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد 16 عاماً مع بلجيكا

أعلن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا لكرة القدم، اعتزاله اللعب دولياً، اليوم الاثنين، عن عمر 33 عاماً، بعد مسيرة امتدت 16 عاماً بقميص «الشياطين الحمر».

وخاض لوكاكو 135 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، سجل خلالها 94 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب.

وكتب لوكاكو عبر حسابه على «إنستغرام»: «على مدى هذه السنوات الست عشرة، قدمت كل ما لديّ للمنتخب. لقد كانت رحلة جميلة، واستمتعت بكل لحظة فيها».

وبذلك يضع المهاجم البلجيكي نهاية لمسيرته الدولية التي بدأت عام 2010، بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم البلجيكية.