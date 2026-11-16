فينيسيوس يعترف بخطأ ارتكبه بعد كأس العالم وأثر على مستواه

اعترف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بارتكاب خطأ خلال العطلة الصيفية التي أعقبت مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، بعدما قلص تدريباته الفردية وفضل قضاء وقت أطول مع عائلته، وهو ما يعتقد أنه أثر على مستواه مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

وكشف فينيسيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن استعداداته للموسم لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة بعد خروج منتخب البرازيل المبكر من كأس العالم، الذي ترك أثرًا كبيرًا على اللاعبين.

وقال النجم البرازيلي: «لم أستعد للموسم الحالي بالشكل الجيد بعد كأس العالم، فقد أثرت هذه البطولة كثيرًا على اللاعبين البرازيليين، ولم أتوقع أن نغادر المنافسات مبكرًا».

وأضاف: «حصلت على فترة راحة خلال الصيف الماضي، وقضيت وقتًا أطول مع عائلتي، لكن ذلك جاء على حساب ساعات التدريب الفردي، التي كانت أقل مقارنة بالسنوات السابقة، وربما أثرت قلة التدريبات على بدايتي هذا الموسم».

ولم يقتصر حديث فينيسيوس على الجانب البدني، إذ أقر بأن ملف تجديد عقده مع ريال مدريد تسبب في ضغوط نفسية أثرت على تركيزه، خاصة مع استمرار الحديث عن مستقبله واهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه.

وأوضح أنه شعر بضغط كبير بسبب مفاوضات تجديد عقده، إلى جانب الظروف الصعبة التي كان يمر بها ريال مدريد، لكنه أكد ثقته في قدرته على استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة.

واستشهد فينيسيوس بما حدث في الموسم الماضي، عندما سجل خمسة أهداف فقط حتى ديسمبر، قبل أن ينهي الموسم بأكثر من 20 هدفًا، مشيرًا إلى أنه يواصل العمل لتحسين أدائه والعودة إلى مستوياته المعتادة.

وتطرق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى المقارنات المستمرة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، معتبرًا أن النجمين يمثلان حالة استثنائية في القدرة على الحفاظ على المستوى المرتفع والأرقام التهديفية لسنوات طويلة.

وقال: «أرى أن ميسي ورونالدو هما فقط من تمكنا من الحفاظ على مستواهما العالي لسنوات عديدة وتحقيق الأرقام نفسها باستمرار»، مضيفًا أنه يرتكب الأخطاء مثل أي إنسان، لكنه يسعى دائمًا إلى التطور.

كما اعترف فينيسيوس بارتكاب أخطاء خلال مشاركاته السابقة مع منتخب البرازيل، موضحًا أنه لم يكن يتعامل مع المباريات الودية بالجدية نفسها التي يمنحها لمواجهات كأس العالم، وأنه كان يركز في بداية مسيرته الدولية على لقاء أصدقائه والاستمتاع بأجواء المعسكرات أكثر من التركيز الكامل على المباريات.

وأكد أنه أصبح أكثر إدراكًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة بعد اكتسابه خبرة دولية أكبر، مشددًا على ضرورة منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة دون ضغوط إضافية.

وعقب خسارة البرازيل أمام اليابان بنتيجة 3-2 في المباراة الودية الأخيرة، طالب فينيسيوس الجماهير بالصبر على المنتخب خلال مرحلة إعادة البناء، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية إلى جانب رافينيا وماركينيوس وغابرييل ماغالهايس وبرونو غيمارايش.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون في الثلاثين من عمره خلال كأس العالم المقبلة، متوقعًا أن يصبح أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع المباريات، مع إدراكه أن الانتقادات ستظل جزءًا من مسيرة اللاعبين مهما حققوا من نتائج.