ريال مدريد يستعد للاستغناء عن لاعبين في يناير

يستعد نادي ريال مدريد للاستغناء عن اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ضمن تحركات تستهدف إجراء تغييرات على خط دفاع الفريق، في ظل استعداد الإدارة لدراسة العروض التي قد تصل لعدد من اللاعبين.

ولا تمانع إدارة النادي رحيل الفرنسي فيرلاند ميندي والإسباني راؤول أسينسيو خلال سوق الانتقالات الشتوية، حال تلقي عروض مالية مناسبة تتوافق مع خطط النادي للموسم الحالي.

ويأتي وضع الثنائي ضمن قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم في إطار مراجعة الإدارة لخياراتها الدفاعية، ورغبتها في إعادة ترتيب صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعد ميندي أحد الأسماء التي يدرس ريال مدريد إمكانية الاستغناء عنها، مع استمرار تقييم الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر، بينما يرتبط مستقبل أسينسيو برؤية الإدارة الفنية والرياضية بشأن احتياجات الفريق في الخط الخلفي.

ولم تتخذ إدارة ريال مدريد قرارًا نهائيًا بشأن رحيل أي من اللاعبين حتى الآن، إذ يتوقف الأمر على طبيعة العروض التي قد تصل خلال يناير، ومدى توافقها مع المطالب المالية والفنية للنادي.

ويحتفظ ريال مدريد بخيار الإبقاء على ميندي وأسينسيو حتى نهاية الموسم، في حال عدم تلقي عروض مناسبة، خاصة أن إمكانية رحيلهما لا تزال ضمن السيناريوهات المطروحة، دون التوصل إلى اتفاقات مع أندية أخرى.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، التي قد تشهد تغييرات في القائمة الدفاعية لريال مدريد، وفقًا لقرارات الإدارة والعروض المقدمة للاعبين.