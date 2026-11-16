كورتوا يدخل عالم الاستثمار في البادل من دبي



دخل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عالم الاستثمار في رياضة البادل، بعدما استحوذت منصة «نكست بلاي» «NXTPLAY»، التي شارك في تأسيسها مع غونزالو فيلا، على حصة استراتيجية في شركة «غالوب غلوبال»، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتولى تنظيم بطولة «إعمار دبي بريمير بادل P1».



وزار كورتوا منافسات الرجال في بطولة «إعمار دبي بريمير بادل P1»، المقامة حالياً في مجمع حمدان الرياضي، فيما نشر الحساب الرسمي للبطولة على «إنستغرام» مقطع فيديو يظهر فيه حارس ريال مدريد وهو يستمتع بممارسة البادل على ملعب البطولة.



وأُعلن عن الصفقة في دبي في التاسع من نوفمبر الجاري، لتشكل أول استثمار لمنصة «نكست بلاي» في رياضة البادل، من دون الكشف عن قيمة الاستثمار أو حجم الحصة المستحوذ عليها.



وتأسست «غالوب غلوبال» في دبي عام 2023، وتتخصص في تطوير وتنظيم الفعاليات الرياضية والتجارب الجماهيرية المباشرة، وتُعد بطولة «إعمار دبي بريمير بادل P1» أبرز مشاريعها، بعدما رسخت مكانتها ضمن روزنامة بطولات البادل العالمية، مستقطبة نخبة اللاعبين والجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارات.



ويهدف التحالف الاستراتيجي بين الشركتين إلى توسيع محفظة الفعاليات الرياضية المملوكة لشركة «غالوب غلوبال»، ودخول أسواق جديدة، خصوصاً في آسيا ووجهات دولية أخرى، من خلال تطوير نماذج تنظيمية قابلة للتوسع، تحقق عوائد تجارية مستدامة على المدى الطويل.



وقال كورتوا: «أنا من عشاق رياضة البادل منذ سنوات طويلة، وبطولات مثل دبي تعكس مدى النمو السريع الذي تشهده هذه الرياضة، والأجواء الاستثنائية التي توفرها للاعبين والجماهير». ويأتي هذا الاستثمار في وقت تشهد فيه رياضة البادل الاحترافية توسعاً عالمياً متسارعاً، بالتوازي مع تنامي قيمتها التجارية وجاذبيتها للمستثمرين.



وتضم روزنامة «بريمير بادل» لعام 2026 ما مجموعه 26 بطولة موزعة على 18 دولة، مع دخول وجهات جديدة، من بينها لندن وبريتوريا، في مؤشر إلى اتساع الحضور الدولي لهذه الرياضة.



كما عززت البطولة العالمية مواردها التجارية من خلال اتفاقية مع شركة «فاناتيكس» للمنتجات الرياضية، إلى جانب شراكات رعاية مع «ووب» و«أوديمار بيغه».



ورغم عدم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، بما في ذلك قيمة الاستثمار ونسبة الحصة المستحوذ عليها، فإن دخول «نكست بلاي» يعكس اهتماماً متزايداً من الرياضيين المحترفين بالاستثمار في الرياضات الناشئة ذات الطموحات العالمية.



ويبرز الاستثمار كذلك تحولاً في توجهات رؤوس الأموال الرياضية نحو حقوق ملكية الفعاليات والبطولات، وليس الاقتصار على الاستثمار في الأندية والدوريات، فيما تراهن «غالوب غلوبال» على مكانة دبي بوصفها منصة لإطلاق فعاليات رياضية عالمية قادرة على التوسع في الأسواق الدولية.