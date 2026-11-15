طاهٍ يكشف أسرار مطابخ نجوم البريميرليغ

من تجربة غريبة كان يخلط فيها سمك السلمون والبطاطا في الخلاط لشربهما على عجل إلى إعداد وجبات غذائية خاصة لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ونجوم الغولف، قطع الطاهي البريطاني تومي كول رحلة استثنائية ليصبح أحد الطهاة المتخصصين في تغذية الرياضيين المحترفين.

ويعمل كول، البالغ من العمر 34 عاماً، طاهياً خاصاً لعدد من نجوم كرة القدم في أندية تشيلسي وتوتنهام وفولهام، إلى جانب لاعبين في دوري السلة الأمريكي، وأسماء بارزة في رياضة الغولف، من بينهم الإنجليزي لي ويستوود، لكنه يحرص على إبقاء هوية معظم عملائه بعيداً عن الأضواء، التزاماً بخصوصيتهم، رغم ظهوره المتكرر عبر منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، حيث يتابعه أكثر من 90 ألف شخص.

وتكشف صحيفة «ذا صن» تفاصيل عمله، وجانباً غير مألوف من حياة نجوم كرة القدم، إذ يبدأ يومه في وقت مبكر داخل مطبخه في جنوب لندن، برفقة زميله سام هوف، الذي تعرف إليه خلال العمل في منتجعات التزلج، حيث يديران معاً مشروع متخصص في إعداد الوجبات الغذائية وفق احتياجات الرياضيين، وأهدافهم البدنية، ومتطلبات برامجهم التدريبية.

ولا تقتصر مهمة كول على إعداد الطعام، بل تمتد إلى التخطيط الغذائي ومراعاة طبيعة الأحمال التدريبية والمباريات، إذ يتولى تجهيز الوجبات، ثم نقلها إلى منازل عملائه، ومن بينهم أحد نجوم كرة القدم المقيمين بالقرب من مركز تدريبات نادي تشيلسي في كوبهام.

وكشف كول أنه بدأ علاقته بعالم نجوم الكرة عندما كان يعمل في البرتغال، حيث تواصل معه أحد اللاعبين لقضاء عطلة صيفية برفقة أسرته في فيلا خاصة، قبل أن تستمر العلاقة خلال صيفين متتاليين، وبعد انتقاله إلى لندن أعاد التواصل مع اللاعب، وقطع مسافة ساعتين بالسيارة لتوصيل ثلاث وجبات مجانية إليه، بهدف استعادة التواصل، وكانت تلك الخطوة بداية تعاونه مع خمسة لاعبين من فريقه خلال الموسم نفسه، قبل أن تتوسع دائرة عملائه.

ومن بين الأسماء التي تعامل معها كول قائد تشيلسي السابق، جون تيري، الذي قال الطاهي إنه غيّر الطريقة التي يطلب بها شريحة اللحم، بعدما اعتاد تناولها مطهوة بدرجة أكبر، لكنه أصبح يفضلها متوسطة النضج عقب تجربة وجباته.

وأوضح كول أن طبيعة الوجبات تختلف بحسب المرحلة، التي يمر بها اللاعب خلال الموسم، ففي فترة الإعداد تتركز الأولويات على تحقيق أهداف، تتعلق بتركيب الجسم والوزن والكتلة العضلية، بينما ترتفع أهمية الكربوهيدرات خلال الفترات المزدحمة بالمباريات، لتوفير الطاقة اللازمة للأداء البدني المرتفع، كما يحرص على تنويع الفواكه والخضراوات، لما تحتويه من عناصر غذائية ومركبات تساعد في دعم التعافي وتقليل الالتهابات، إلى جانب توفير كميات مناسبة من البروتين لتعزيز استشفاء العضلات بين المباريات.

وأشار إلى أن إعداد وجبات أحد عملائه في منطقة كوبهام يرتبط مباشرة بطبيعة نشاطه اليومي، موضحاً أنه إذا خاض اللاعب حصة تدريبية شاقة فستكون الوجبة غنية بالكربوهيدرات، بينما تقل السعرات الحرارية والكربوهيدرات في أيام الراحة، مع زيادة التركيز على الفواكه والخضراوات.

ولفت إلى أن النظام الغذائي للاعب المحترف لا يعني بالضرورة الابتعاد عن الحلويات، مؤكداً أن للحلوى والمأكولات المحببة مساحة في برامج التغذية الرياضية، بل إن تناولها باعتدال قد يكون مفيداً من الناحية النفسية، ويساعد على الالتزام بالنظام الغذائي.

ورغم التخطيط الدقيق لا تسير الأمور دائماً كما يشتهي الطاهي، إذ روى كول أنه قدم مؤخراً طبق «النوكي» الإيطالي لأحد عملائه، قبل أن يكتشف بعد تناول اللاعب جزءاً منه أنه لا يحب هذا النوع من الطعام، لكنه نسي إبلاغه بذلك مسبقاً، وأضاف أن العلاقة مع اللاعبين تتحول مع الوقت إلى صداقة، ما يجعل معرفة تفضيلاتهم الغذائية أمراً أكثر سهولة.

وتعود بدايات كول مع الطعام إلى فترة دراسته الجامعية، وممارسته رياضة الرجبي، حين كان ينظر إلى الوجبات باعتبارها مجرد وقود للجسم، دون اهتمام حقيقي بفنون الطهي، وروى موقفاً طريفاً عندما كان على وشك التأخر عن إحدى مباريات الرجبي، فلم يجد وقتاً لتناول وجبته المكونة من السلمون والبطاطا، فقرر وضعهما في الخلاط وشربهما، في تجربة وصفها بأنها كانت سيئة للغاية، خصوصاً أنه لم يكن يحب السلمون أساساً.

واعترف بأنه كان يكره الطهي في تلك الفترة، ولم يكن يرى فيه سوى وسيلة لتوفير الطاقة للجسم، قبل أن يتغير مساره بعد حصوله على شهادة جامعية في علم الحيوان، ثم استكمال دراساته العليا في التغذية بجامعة وورستر، والتغذية الرياضية بجامعة ميدلسكس، ومنذ ذلك الحين، تحول اهتمامه من مجرد إعداد الطعام إلى فهم العلاقة بين التغذية والأداء الرياضي، ليصبح عمله اليوم مزيجاً من الطهي والتخطيط الغذائي، ومتابعة احتياجات الرياضيين.

أما على المستوى الشخصي فكشف كول عن تعلقه الكبير بالزبادي، مؤكداً أنه يتناول نحو كيلوغرام يومياً، معتبراً أن هذه الوجبة تستحق انتشاراً أكبر بين الناس، وتعكس تجربة كول التحول المتزايد في عالم الرياضة الاحترافية، حيث لم تعد التغذية مجرد وجبات تقليدية تقدم للاعبين، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الإعداد البدني والاستشفاء، وعنصراً مؤثراً في الحفاظ على الجاهزية طوال الموسم.