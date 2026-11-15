يامال ملك العالم.. ومبابي خارج الثلاثة الأوائل

كشف تقرير نشرته شبكة «إسبن» الأمريكية، عن تصنيف أفضل 10 لاعبين في كرة القدم للرجال على مستوى العالم، في قائمة جديدة حملت تغييرات لافتة في ترتيب النجوم، مع استمرار الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، في صدارة التصنيف، متفوقاً على نخبة من أبرز نجوم اللعبة.

واعتمد التقرير على تقييم شامل لقدرات اللاعبين وتأثيرهم في أداء فرقهم، وليس فقط على الأهداف والتمريرات الحاسمة، واضعاً معياراً رئيسياً يتمثل في مدى قدرة اللاعب على قيادة فريق متوسط المستوى إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، إذا انضم إليه في مرحلة دور الـ16، مع استبعاد اللاعبين المصابين أو الذين تعرضوا لإصابات حديثة.

واحتفظ يامال بالمركز الأول، بعدما نجح في تطوير أحد أبرز جوانب لعبه، والمتمثل في التسديد وإنهاء الهجمات، بعدما كان يؤخذ عليه سابقاً إهدار العديد من الفرص، رغم امتلاكه مهارات استثنائية في المراوغة وصناعة اللعب، وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ 19 عاماً أصبح يسدد بمعدل أكبر، مع تحسن جودة محاولاته، ما عزز مكانته بوصفه أفضل لاعب في العالم حالياً.

وجاء الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، في المركز الثاني، بفضل قدرته على الجمع بين الأدوار الهجومية وصناعة اللعب والضغط على المنافسين، إلى جانب مساهمته الكبيرة في الاحتفاظ بالكرة والتقدم بها، ليقدم أدواراً تتجاوز مهام لاعب خط الوسط التقليدي.

واحتل الفرنسي مايكل أوليس، نجم بايرن ميونخ، المركز الثالث، بعدما فرض نفسه أحد أبرز صناع اللعب في العالم، بفضل قدراته الاستثنائية في التمرير الإبداعي وصناعة الفرص، فيما جاء البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، رابعاً مستفيداً من تألقه التهديفي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، بعدما سجل 16 هدفاً من اللعب المفتوح، متصدراً قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى ودوري أبطال أوروبا.

وحل الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ والفائز بجائزة الكرة الذهبية، في المركز الخامس، رغم تراجع معدلاته التهديفية نسبياً، إذ أبرز التقرير تطور دوره في بناء الهجمات والمساهمة في صناعة الفرص، ليصبح أكثر تأثيراً في التحضير الهجومي، وليس مجرد هداف داخل منطقة الجزاء.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، سادساً رغم أرقامه التهديفية الاستثنائية، بعدما سجل 14.47 هدفاً متوقعاً من دون احتساب ركلات الجزاء خلال 16 مباراة في إسبانيا وأوروبا، ورأى التقرير أن قدراته الفردية تؤهله لمركز متقدم للغاية، إلا أن بعض الجوانب المتعلقة بأدائه الجماعي وتأثيره في منظومة ريال مدريد حالت دون وجوده ضمن الثلاثة الأوائل.

وتقدم الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب أرسنال، إلى المركز السابع، بعدما تطور دوره في خط الوسط، وأصبح أكثر مشاركة في بناء اللعب والتحكم في إيقاع المباريات، فيما تراجع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إلى المركز الثامن، رغم استمراره في صدارة المنافسة على الأرقام التهديفية، بسبب محدودية مساهماته في بناء الهجمات والضغط والتحركات خارج منطقة الجزاء.

وضمت القائمة أيضاً الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، في المركز التاسع، تقديراً لقدراته في التحكم بالكرة وصناعة اللعب، بينما جاء البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان، عاشراً، بعدما أثبت أهميته المحورية في منظومة الفريق الفرنسي، بفضل قدرته على التحكم في الاستحواذ ودقة التمرير، ومشاركته الكبيرة في مختلف مراحل اللعب.

ولفت التقرير إلى غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي، متصدر التصنيف السابق، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، عن القائمة الجديدة، بسبب الإصابات، رغم مكانتهما بين أبرز نجوم باريس سان جيرمان، الذي يواصل تقديم مستويات قوية، حتى في ظل غياب عدد من عناصره المؤثرة.