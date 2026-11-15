جيسوس عن غياب رونالدو: لم أعد أفتقده.. والبرتغال تتلقى أثقل خسارة على أرضها

منيت البرتغال حاملة اللقب بخسارة مذلة في مستهل مبارياتها بعد اعتزال نجمها كريستيانو رونالدو دولياً وجاءت على أرضها امام الدنمارك 1-4 ، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من منافسات المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم.

وسجل القائد بيار-إميل هويبيرغ «43 من ركلة جزاء» وراسموس هويلوند «50 و57» ويواكيم أندرسن «75» أهداف الدنمارك، وبرناردو سيلفا هدف البرتغال المتأخر «90+4».

وألحق رجال المدرب بريان ريمر الخسارة الاولى بالبرتغال الضامنة تأهلها إلى الدور ربع النهائي بعد 4 انتصارات توالياً، ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن النروج الثالثة والتي استعادت توازنها بعد ثلاث هزائم تواليا بفوزها على ويلز 3-1 وفي وقت سابق.

من جهته، قلل جورجي جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، من تأثير غياب كريستيانو رونالدو، قائد الفريق السابق، عقب الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك 1 / 4، وقال جيسوس، في تصريحات لصحيفة «أبولا» البرتغالية، رداً على سؤال بشأن افتقاده لرونالدو «هل أفتقده؟ لقد رحل، فلماذا أفتقده؟ ربما فقط من أجل أن يؤنسني، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله».

جاءت تصريحات المدرب عقب الخسارة أمام الدنمارك، في أول مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب خلاف مع جيسوس، بعد استبعاده من مواجهة النرويج خلال فترة التوقف الدولي السابقة، والتي انتهت بفوز البرتغال 2 / 1.

شهدت المباراة تكريماً لرونالدو قبل انطلاقها، حيث ارتدى زملاؤه السابقون قمصان المنتخب التي تحمل الرقم 7، تقديرا لمسيرته الدولية، لكن المنتخب البرتغالي قدم أداء باهتا على ملعب براجا، وسط صافرات استهجان من الجماهير التي كانت تنتظر احتفالية بالتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

وسجل بيير إيميل هويبيرج هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة 75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وشكلت النتيجة واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، إذ تعد أثقل خسارة يتعرض لها على أرضه في مباراة رسمية، كما أنها المرة الأولى التي يتأخر فيها بأربعة أهداف في مباراة رسمية على ملعبه، قبل أن يقلص سيلفا الفارق في الدقائق الأخيرة.

وكانت أخر مرة استقبلت فيها البرتغال أربعة أهداف على أرضها في سبتمبر 2010، عندما تعادلت مع قبرص 4 / 4 في مدينة جويمارايش، بينما تعود آخر خسارة لها بفارق ثلاثة أهداف إلى يونيو 2018، عندما سقطت أمام هولندا صفر / 3 في مباراة ودية.

كما كانت هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها البرتغال أربعة أهداف في مباراة واحدة منذ خسارتها أمام ألمانيا 2 / 4 في بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم 19 يونيو 2021.

ورغم الخسارة، لا يزال المنتخب البرتغالي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الثمانية، ويحل ضيفا على ويلز يوم 17 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ويعد رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات، بعدما سجل 146 هدفا خلال 234 مباراة دولية، وكانت آخر مشاركاته أمام ويلز في 24 سبتمبر الماضي، حين فازت البرتغال بهدف دون رد.