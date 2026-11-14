بوتشيتينو مدرب مانشستر يونايتد الجديد «مهووس بالسيطرة»

يستعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لبدء مهمته الجديدة على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، وسط توقعات بإحداث تغييرات كبيرة في أسلوب العمل داخل النادي الإنجليزي، مستنداً إلى شخصيته القيادية الصارمة، واهتمامه الاستثنائي باللياقة البدنية والانضباط الجماعي، إلى جانب نهجه الذي لا يقبل المساومة على تنفيذ التعليمات.

وأكد مانشستر يونايتد، تعيين بوتشيتينو مدرباً للفريق اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، خلفاً لمايكل كاريك، بعقد يمتد حتى يونيو 2029، ليبدأ المدرب الأرجنتيني مرحلة جديدة في أولد ترافورد، عنوانها العمل المكثف واستعادة الروح التنافسية.

وكشفت شهادة البلجيكي توبي ألدرفيريلد، مدافع توتنهام السابق، الذي لعب تحت قيادة بوتشيتينو لمدة أربعة أعوام، عن أبرز ملامح شخصية المدرب الجديد، بعدما عايش معه فترة ناجحة شهدت بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصف ألدرفيريلد مدربه السابق بأنه شخصية واضحة وحازمة، تمنح اللاعبين مساحة للتواصل والتعبير عن ظروفهم، لكنها تضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبار، مشيراً إلى أن الالتزام بأفكاره وتعليماته شرط أساسي للاستمرار ضمن حساباته.

وقال إن بوتشيتينو يؤمن بأن الفريق يأتي أولاً، وإن اللاعب الذي يضع مصلحته الشخصية قبل المجموعة يجد نفسه خارج التشكيلة، موضحاً أن المدرب يمتلك أفكاراً واضحة، ولا يتردد في إبعاد أي لاعب لا يلتزم بخططه، حتى لو كان الاختلاف معه متعلقاً بوجهات النظر الفنية.

وأضاف أن مانشستر يونايتد يحتاج إلى شخصية قيادية قوية قادرة على توحيد الجميع خلف هدف واحد، وخلق بيئة عمل تقوم على التكاتف والإيمان بالمشروع، مشيراً إلى أن بوتشيتينو يجيد التعامل مع وسائل الإعلام، ويعمل على ترسيخ عقلية «نحن في مواجهة العالم»، لتحويل الضغوط الخارجية إلى حافز إضافي للاعبين.

ولفت ألدرفيريلد إلى أن المدرب الأرجنتيني يتابع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بلاعبيه داخل الملعب وخارجه، ويعتمد على مقاطع الفيديو والبيانات لمعرفة كل ما يتعلق بمستوياتهم وحالتهم، واصفاً إياه بأنه «مهووس بالسيطرة» بالمعنى الإيجابي، انطلاقاً من قناعته بأن جسد اللاعب هو سلاحه الأساسي، ويجب أن يكون جاهزاً دائماً للأداء بأعلى مستوى.

وتبدو اللياقة البدنية أبرز الملفات التي سيعمل بوتشيتينو على تغييرها في مانشستر يونايتد، خصوصاً أن الفريق تعرض لانتقادات هذا الموسم بسبب ضعف معدلات الجري والقدرة على بذل المجهود، كما جاء ضمن الأندية الخمسة الأقل في الدوري من حيث المسافات المقطوعة وعدد الانطلاقات عالية السرعة.

وأكد ألدرفيريلد أن أول ما يطلبه بوتشيتينو من لاعبيه هو الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية، مشيراً إلى أن فترات الإعداد تحت قيادته كانت شاقة للغاية، لكنها أسست فريقاً قادراً على تنفيذ أفكاره الهجومية والضغط المتقدم واللعب بخط دفاع مرتفع وإيقاع سريع.

وأوضح أن أسلوب المدرب الأرجنتيني يعتمد على الضغط المستمر والتحرك الديناميكي والاندفاع البدني، وهي متطلبات لا يمكن تنفيذها دون امتلاك اللاعبين القدرة على الركض المتواصل وتكرار الانطلاقات عالية الكثافة، وأضاف أن اللاعبين سيشعرون منذ الأيام الأولى باختلاف مستوى التدريبات، إذ يفرض بوتشيتينو العمل بأقصى طاقة يومياً، ولا يقبل بأقل من الالتزام الكامل داخل الملعب وخارجه.

واستعاد ألدرفيريلد واحدة من أبرز اللحظات التي جسدت فلسفة المدرب، خلال مواجهة توتنهام وأياكس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، عندما كان الفريق الإنجليزي متأخراً بثلاثة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

وأشار إلى أن بوتشيتينو لم يركز خلال الاستراحة بين الشوطين على التفاصيل التكتيكية، بل طالب لاعبيه بالقتال واللعب بقوة والإيمان بإمكانية العودة، مؤكداً أن تسجيل هدف واحد كفيل بإعادة الفريق إلى أجواء المواجهة، وكانت تلك الرسالة نقطة تحول، بعدما استعاد توتنهام توازنه من خلال الاندفاع البدني والصراعات الثنائية والكرات الطويلة، قبل أن يحقق عودة تاريخية بفضل ثلاثية لوكاس مورا، ويحجز مقعده في النهائي.

وتكشف هذه الشهادة عن طبيعة التحدي الذي ينتظر لاعبي مانشستر يونايتد، إذ لن تقتصر مهمة بوتشيتينو على تطوير الأداء التكتيكي، بل ستشمل إعادة بناء ثقافة العمل والانضباط ورفع معدلات اللياقة، في محاولة لاستعادة شخصية الفريق القادر على المنافسة والضغط حتى اللحظات الأخيرة.