رونالدينيو يبحث عن هدفه الـ300 بعد غياب 11 عاماً

بعد أكثر من عقد على آخر ظهور رسمي له في ملاعب كرة القدم، يستعد الساحر البرازيلي رونالدينيو للعودة إلى المستطيل الأخضر، في مشهد يحمل الكثير من الحنين والإثارة، بعدما أعلن نادي رافينا الإيطالي أن نجمه الجديد سيكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة فورلي الأحد، في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

ويبلغ رونالدينيو 46 عاماً، لكنه لا يبدو مستعداً لإغلاق صفحة كرة القدم نهائياً، إذ يخطط لارتداء القميص مجدداً، في محاولة أخيرة لإضافة هدف جديد إلى مسيرته الأسطورية، والوصول إلى الهدف رقم 300 في سجله التهديفي، وفق الطموح الذي كشف عنه مسؤولو النادي الإيطالي.

وتعود آخر مشاركة رسمية للنجم البرازيلي إلى سبتمبر 2015، عندما دافع عن ألوان فلومينينسي، قبل أن يبتعد عن المنافسات، ويظهر في مناسبات أستعراضية وأنشطة كروية مختلفة، دون أن يخوض مباراة رسمية طوال أكثر من 11 عاماً.

وكان رونالدينيو قد انضم إلى رافينا في أغسطس الماضي بصفته مستثمراً في النادي، قبل أن تتطور علاقته بالمشروع إلى رغبة في العودة إلى اللعب، ليصبح ظهوره المرتقب أحد أبرز الأحداث التي ينتظرها جمهور الفريق، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأكد أندريا ماندورليني، المدير الفني لرافينا، أن النجم البرازيلي سيبدأ المباراة أساسياً ضمن ثلاثي الهجوم، قائلاً: «سيلعب منذ البداية، لا شك في ذلك، وبعدها سنقرر معاً المدة التي سيشارك خلالها، إنه أحد أعظم اللاعبين في العصر الحديث، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية، فنحن نلعب دائماً بثلاثة مهاجمين، وسيكون أحدهم».

وتبدو عودة رونالدينيو أقرب إلى قصة شغف منها إلى خطوة تنافسية تقليدية، إذ أوضح مالك النادي إينياتسيو تشيبرياني في وقت سابق أن هدف اللاعب هو تسجيل هدفه الأخير في مسيرته، والوصول إلى حاجز 300 هدف، مشدداً على أن مشاركته ليست مجرد مبادرة رمزية أو حيلة تسويقية لجذب الأنظار إلى النادي.

ووصل النجم البرازيلي إلى إيطاليا الجمعة، ولم تتح له سوى فرصة خوض حصة تدريبية واحدة مع زملائه قبل المواجهة المرتقبة، ما يضيف مزيداً من الغموض بشأن قدرته على استعادة إيقاع المباريات بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن المنافسات الرسمية.

ولكن الحضور الجماهيري المتوقع يعكس حجم الشغف الذي لا يزال يحيط باسم رونالدينيو، بعدما اضطر النادي إلى إنشاء مدرج مؤقت إضافي في ملعب برونو بينيلي لاستيعاب الأعداد المنتظرة، التي تأمل مشاهدة أحد أكثر نجوم كرة القدم موهبة ومتعة في ظهوره الجديد، وربما الأخير.

ولم تتوقف المفاجآت عند حدود عودة الساحر البرازيلي، إذ كشف مهاجم رافينا سيموني رابي أن رونالدينيو سيتولى تنفيذ ركلات الجزاء التي يحصل عليها الفريق، في إشارة إلى الثقة التي يحظى بها النجم المخضرم داخل المجموعة.

ويحتل رافينا المركز الثاني في جدول الترتيب بعد مرور 13 جولة، ويأمل أن تمنحه عودة رونالدينيو دفعة فنية ومعنوية في مشواره، بينما تتعلق الأنظار بالنجم الذي توج بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، وحصد الكرة الذهبية عام 2005، وتألق بقميصي برشلونة وميلان، تاركاً بصمة استثنائية في ذاكرة اللعبة.