كاريك مودعاً مانشستر يونايتد: الحب لا يموت أبداً

أكد مايكل كاريك أنه لا يتمنى سوى النجاح لمانشستر يونايتد، وذلك بعد 24 ساعة من إقالته من منصبه، مجدداً تأكيده على ارتباطه العاطفي بالنادي، وأن حبه لليونايتد لا يموت أبداً.

وكان مانشستر يونايتد أقال كاريك لسوء النتائج، وعين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، خلفاً له.

وكتب كاريك رسالة وداع عبر حسابه على موقع «إنستغرام» عقب إقالته، قائلاً: «لا أتمنى لمانشستر يونايتد سوى النجاح. لقد شكّل هذا النادي جزءاً كبيراً من حياتي، وهذا أمر لن يتغير أبداً»، مضيفاً: «سأظل فخوراً دائماً بالدور الذي أديته، وسأتمنى له الأفضل على الدوام».

وتابع: «سأبقى إلى جانبكم من الآن فصاعداً، أتابع الفريق من المدرجات وأشجع اللاعبين».

ووجّه تحية إلى جماهير يونايتد وجهازه الفني واللاعبين، قائلاً: «لقد حظيت بامتياز كبير تمثّل في قيادة مانشستر يونايتد، النادي الذي أحبه»، مشيراً إلى أن «قلة قليلة تحظى بفرصة عيش هذه التجربة والشعور بها، وأنا ممتن للغاية لذلك، لكن هذا الامتياز ترافقه مسؤولية كبيرة، وعندما تكون في مانشستر يونايتد، عليك أن تدرك تماماً معنى ذلك». وأردف «إنه نادٍ فريد من نوعه، يمتلك إرثاً وتاريخاً لا يمكن تجاهلهما. وهذا ما كان يلهمني كل يوم».

ووصف كاريك جماهير مانشستر يونايتد بأنها «فئة استثنائية ونادرة»، مشيراً إلى أن اللحظات التي عاشها الفريق معها خلال العام الحالي ستبقى محفورة في الذاكرة. وقال: «عشنا أوقاتاً رائعة هذا العام، ولحظات لن ينساها أحد منا، وأجمل ما في موقعي كان رؤية هذا العدد الكبير منكم يعيش تلك اللحظات بكل جوارحه، ويغادر الملعب متلهفاً للعودة مجدداً في المباراة المقبلة».

وختم: «كل ما أردته هو أن أردّ لكم بعضاً مما منحتموني إياه، فذلك الحب لا يموت أبداً».