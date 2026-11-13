كين يقتحم قمة عظماء إنجلترا



وضع تقرير النجم هاري كين، قائد منتخب إنجلترا وهدافه التاريخي، في المركز الثالث ضمن قائمة أعظم 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، خلف الأسطورة السير بوبي تشارلتون صاحب المركز الأول، وبوبي مور الذي حل ثانياً، في تصنيف استند إلى الموهبة الفردية والتأثير في المنتخب واللحظات التاريخية والاستمرارية في العطاء بقميص «الأسود الثلاثة».

وأكد تقرير لموقع «بي بي سي سبورت»، أن تحديد أفضل لاعبي إنجلترا عبر التاريخ ليس مهمة سهلة، نظراً لاختلاف الأجيال وتعدد المعايير، مشيراً إلى أن التقييم لا يعتمد فقط على القدرات الفنية، وإنما يشمل أيضاً التأثير في وجدان الجماهير، وصناعة اللحظات التي لا تُنسى، وطول فترة التألق الدولي.

واحتل السير بوبي تشارلتون صدارة القائمة، بعدما ارتبط اسمه بأبرز إنجاز في تاريخ المنتخب الإنجليزي، وهو التتويج بكأس العالم 1966، إذ سجل ثلاثة أهداف خلال البطولة، بينها ثنائية في نصف النهائي أمام البرتغال، كما أحرز 106 أهداف دولية، وسجل 49 هدفاً بقميص المنتخب، وظل رقمه صامداً 55 عاماً قبل أن يتجاوزه واين روني عام 2015، وتوج تشارلتون بالكرة الذهبية في العام نفسه الذي شهد تتويج إنجلترا بالمونديال.

وجاء بوبي مور في المركز الثاني، باعتباره القائد الوحيد الذي رفع كأس العالم مع إنجلترا، بعدما قاد المنتخب إلى اللقب عام 1966، فضلاً عن تميزه الدفاعي وهدوئه وقدرته على قراءة اللعب، وهو ما جعل الأسطورة البرازيلية بيليه يصفه بأنه أفضل مدافع واجهه في مسيرته.

وحل هاري كين ثالثاً، تقديراً لدوره المحوري مع المنتخب خلال ما يقارب 12 عاماً، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إنجلترا للرجال، إلى جانب احتفاظه بالرقم القياسي لأفضل هداف برصيد تجاوز جميع منافسيه السابقين، وبدأ كين مشواره الدولي بهدف بعد 79 ثانية فقط من مشاركته بديلاً في ظهوره الأول أمام ليتوانيا في مارس 2015.

وأشار التقرير إلى أن مهاجم بايرن ميونيخ سجل 21 هدفاً خلال 36 مباراة في نهائيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وتوج بالحذاء الذهبي لمونديال 2018، كما قاد إنجلترا إلى نهائيين متتاليين في كأس أوروبا، ونصف نهائي كأس العالم، ليقترب من تحقيق إنجاز كبير مع المنتخب أكثر من أي قائد إنجليزي منذ بوبي مور.

وجاء غاري لينيكر رابعاً، بعدما سجل 48 هدفاً في 80 مباراة دولية، وتوج هدافاً لكأس العالم 1986، في حين احتل الحارس غوردون بانكس المركز الخامس، تقديراً لدوره في التتويج بمونديال 1966، وتصديه التاريخي لتسديدة بيليه في كأس العالم 1970، والذي اعتبر واحداً من أعظم التصديات في تاريخ اللعبة.

وحل واين روني سادساً، بعدما أنهى مسيرته الدولية برصيد 53 هدفاً في 120 مباراة، في حين جاء جود بيلينغهام سابعاً، رغم أنه لم يتجاوز 23 عاماً، بفضل تأثيره المبكر ومساهماته في البطولات الكبرى، بعدما خاض 61 مباراة دولية وسجل 14 هدفاً، بينها لحظات حاسمة، أبرزها هدفه المقصي أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا 2024.

وضمت القائمة في المركز الثامن بيلي رايت، أول لاعب في تاريخ كرة القدم للرجال يتجاوز حاجز 100 مباراة دولية، بعدما خاض 105 مباريات وقاد المنتخب في 90 مواجهة، في حين جاء بول غاسكوين تاسعاً، بفضل موهبته الاستثنائية وتأثيره الجماهيري، خصوصاً في مونديالي 1990 و«يورو 96».

واختتم ديفيد بيكهام قائمة العشرة الأوائل في المركز العاشر، بعدما خاض 115 مباراة دولية وسجل 17 هدفاً، واشتهر بأهدافه الحاسمة وتمريراته المتقنة، وفي مقدمتها ركلة حرة قاتلة أمام اليونان عام 2001، قادت إنجلترا إلى التأهل لكأس العالم 2002.

واستبعد التقرير عدداً من الأسماء البارزة، رغم امتلاكها سجلاً فردياً مميزاً، مثل ستانلي ماثيوز وكيفن كيغان ومايكل أوين، إلى جانب فرانك لامبارد وستيفن جيرارد وبول سكولز، كما أشار إلى صعوبة تقييم نجوم الأجيال القديمة الذين تألقوا قبل انطلاق البطولات الأوروبية الحديثة.