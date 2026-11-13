مدربو مانشستر يونايتد.. فاتورة باهظة بـ 129 مليون دولار

تحولت مقاعد التدريب في مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى واحدة من أكثر التجارب كلفة في كرة القدم العالمية، بعدما أنفق النادي نحو 129 مليون دولار على تعويضات التعاقد مع المدربين وإقالتهم، منذ اعتزال مدربه التاريخي السير أليكس فيرغسون عام 2013، في فاتورة مالية تعكس حجم التخبط الإداري والفني الذي عاشه أحد أكبر أندية العالم خلال 13 عاماً.



وبينما كان الهدف المعلن للإدارات المتعاقبة استعادة الهيمنة المحلية والأوروبية، تحولت عملية البحث عن الرجل المناسب إلى مسلسل متواصل من التعيينات والإقالات، مر خلاله النادي بثمانية مدربين دائمين، دون أن ينجح أي منهم في إعادة الفريق إلى المكانة التي احتلها خلال حقبة فيرغسون، ليصبح تغيير الجهاز الفني عبئاً مالياً إضافياً إلى جانب تكاليف الصفقات ورواتب النجوم.



وتكشف الأرقام، وفقاً لبيانات نقلتها صحيفة «ذا التليغراف»، أن إجمالي ما دفعه مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدربين أو الاستغناء عن خدماتهم بلغ نحو 129 مليون دولار، منها 18.1 مليون دولار رسوم تعاقد، مقابل 110.9 ملايين دولار تعويضات إقالة، ما يعني أن تكلفة التخلص من المدربين تجاوزت ستة أضعاف ما أنفقه النادي لاستقدامهم.



وتتصدر تجربة البرتغالي جوزيه مورينيو قائمة الإقالات الأكثر كلفة، بعدما حصل على تعويض بلغ 26.2 مليون دولار عقب رحيله في ديسمبر 2018، فيما جاءت إقالة الألماني رالف رانغنيك في المرتبة الثانية بتكلفة وصلت إلى 19.6 مليون دولار، رغم أن مهمته كانت قصيرة الأمد، ضمن اتفاق جمع بين التدريب والعمل الاستشاري طويل الأجل.



أما البرتغالي روبن أموريم، الذي كان أول مدرب يتم التعاقد معه في حقبة مجموعة «إينيوس»، فشكل أغلى تجربة تدريبية من حيث إجمالي تكلفة التعيين والإقالة، بعدما دفع النادي 14.7 مليون دولار لاستقدامه من سبورتينغ لشبونة، قبل أن ينهي علاقته به في يناير 2026، مقابل تعويض إضافي بلغ 13.4 مليون دولار، لترتفع فاتورته الإجمالية إلى 28.1 مليون دولار.



ولم تتوقف خسائر النادي عند ذلك، إذ انتهت تجربة الهولندي إريك تن هاغ بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون دولار، بعدما دفع مانشستر يونايتد 2.1 مليون دولار للتعاقد معه من أياكس، ثم 13.9 مليون دولار لإنهاء مهمته، فيما كلفت تجربة النرويجي أولي غونار سولشاير 14.7 مليون دولار، توزعت بين 1.3 مليون دولار لاستقدامه من مولده و13.4 مليون دولار تعويضاً عن إقالته.



وفي المقابل، بلغت فاتورة رحيل الفرنسي لويس فان غال 11.2 مليون دولار عام 2016، بينما حصل الإسكتلندي ديفيد مويس على 6.5 ملايين دولار بعد إقالته في 2014، من دون أن يدفع النادي رسوم تعاقد لاستقدامه.



وسجلت إقالة المدرب مايكل كاريك تكلفة بلغت 6.7 ملايين دولار، وهي من أقل التعويضات التي دفعها النادي منذ رحيل فيرغسون، بفضل وجود بند فسخ في عقده الموقع في مايو، يقضي بدفع الرواتب المتبقية له حتى نهاية موسم 2026-2027، بدلاً من تحمل التزامات مالية إضافية طويلة الأمد.



وتبدو تجربة أموريم الأكثر تعبيراً عن حجم الإنفاق غير المجدي، إذ تجاوزت تكلفة التعاقد معه وإنهاء مهمته 28 مليون دولار، ليصبح أغلى مدرب في قائمة يونايتد من حيث مجموع نفقات التعيين والإقالة، رغم أن فترته انتهت بأحد أسوأ معدلات الفوز في تاريخ مدربي النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وتوضح هذه الأرقام أن المشكلة لم تكن فقط في اختيار المدربين، بل في غياب الاستقرار الإداري والفني، وعدم القدرة على منح المشاريع التدريبية الوقت الكافي لتحقيق أهدافها، فضلاً عن تكرار دفع تعويضات كبيرة لإنهاء عقود كان من المفترض أن تمثل بداية مرحلة جديدة من النجاح.





