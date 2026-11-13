سانتياغو برنابيو «كلمة سر» بيت ريال مدريد السعيد

يستعد ريال مدريد لاستعادة أجواء ملعبه سانتياغو برنابيو، بعد غياب استمر شهراً كاملاً، بخوض ثلاث مباريات متتالية على أرضه خلال ثمانية أيام، في فرصة مثالية لتعزيز موقعه في سباق الدوري الإسباني، والاقتراب من حسم التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.



ويعود الفريق الملكي إلى ملعبه يوم 21 نوفمبر الجاري، عندما يستضيف سيلتا فيغو، في بداية سلسلة من ثلاث مواجهات متتالية على أرضه، تتواصل بملاقاة أيندهوفن الهولندي يوم 24، قبل اختتامها بمواجهة ألافيس يوم 28 من الشهر نفسه.



وتكتسب هذه المباريات أهمية مضاعفة بالنسبة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يسعى لاستثمار التفوق اللافت لفريقه على ملعبه، بعدما تحول «البرنابيو» إلى حصن يصعب اختراقه خلال الموسم الحالي، محققاً العلامة الكاملة في المباريات السبع التي خاضها عليه، بواقع خمسة انتصارات في الدوري أمام ريال سوسيداد ومالاغا ورايو فايكانو وفياريال وإشبيلية، وانتصارين في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان ولايبزيغ.



ولم يقتصر تفوق ريال مدريد على حصد النقاط، بل امتد إلى القوة الهجومية، بعدما سجل لاعبوه 23 هدفاً في المباريات السبع، بمعدل يقترب من 3.3 أهداف في المباراة الواحدة، دون أن يتأخر الفريق في النتيجة ولو لدقيقة واحدة على ملعبه.



وكان إنتر ميلان، الذي خسر 1-2، وفياريال، الذي سقط بهدف دون رد، الفريقين الوحيدين اللذين تجنبا الخسارة بفارق كبير في معقل النادي الملكي، بينما انتهت بقية المواجهات بانتصارات عريضة لأصحاب الأرض.



ويستند مورينيو في رهانه على قوة الملعب إلى قناعته بأن العلاقة بين الفريق والجماهير تمثل أحد أهم مفاتيح النجاح، إذ سبق أن أكد أن اتحاد الفريق والمدرجات يجعل المهمة شبه مستحيلة أمام المنافسين، مستشهداً بسجله الشخصي في المباريات المنزلية، عندما حافظ على سلسلة من 112 مباراة متتالية دون خسارة على أرضه في الدوريات الكبرى، خلال فتراته التدريبية مع تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد بين عامي 2004 و2011.



كما يمتلك المدرب البرتغالي سجلاً مميزاً في فترتيه مع ريال مدريد، بعدما حقق 17 انتصاراً متتالياً على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ووصل إلى 51 مباراة متتالية دون خسارة على الملعب نفسه، باستثناء نهائي كأس الملك 2013 الذي أقيم على أرض محايدة.



وتبدو سلسلة المباريات الثلاث بمثابة استراحة قصيرة للفريق قبل الدخول في برنامج أكثر صعوبة خارج ملعبه خلال ديسمبر المقبل، إذ لن يخوض ريال مدريد سوى مباراة واحدة على البرنابيو من أصل ست مواجهات مقررة له في الشهر الأخير من العام، عندما يستضيف أوساسونا يومي 12 أو 13 ديسمبر.



وقبلها ينتظر الفريق عدداً من الاختبارات خارج أرضه أمام ريال سوسيداد في الأول من ديسمبر، وأتلتيك بلباو، ثم أرسنال في التاسع من الشهر ذاته، قبل أن يختتم عام 2026 بمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا خارج ملعبه.



وبين طموح المنافسة على لقب الدوري والسعي الأوروبي، تبدو العودة إلى «البيت المدريدي» فرصة ذهبية لمورينيو ولاعبيه لتأكيد أن قوة ريال مدريد هذا الموسم لا تنفصل عن حصانة ملعبه، الذي تحول إلى مصدر ثقة وانتصارات وأهداف غزيرة.