مانشستر يونايتد يتعاقد مع بوتشيتينو لإنقاذ موسمه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بعد موافقته على ترك منصبه مدرباً لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض تجربة جديدة مع النادي الساعي إلى استعادة مكانته في كرة القدم الإنجليزية.

وجاء قرار بوتشيتينو بعد ثلاثة أشهر فقط من الإعلان عن تجديد عقده مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم حتى نهائيات كأس العالم 2030، فيما أكد الاتحاد أن المدرب الأرجنتيني سيغادر منصبه الأسبوع المقبل، متوجهاً إلى ملعب «أولد ترافورد».

ويحتل مانشستر يونايتد، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، ضمن مراكز الهبوط، بعد مرور عشر جولات من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ بوتشيتينو مهامه مع الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي ليفربول، يوم 22 نوفمبر الجاري، ليصبح ثامن مدرب يتولى قيادة مانشستر يونايتد بصورة دائمة منذ اعتزال المدرب الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون عام 2013.

وأعلن النادي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 54 عاماً، بعد يوم واحد من إقالة مايكل كاريك، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز واحد فقط في مبارياته العشر بالدوري هذا الموسم، مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم، في أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في المسابقة منذ 40 عاماً.

ومن المنتظر أن يواصل بوتشيتينو وجهازه المعاون قيادة منتخب الولايات المتحدة خلال مواجهتي هايتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، المقررتين غداً السبت والثلاثاء المقبل، قبل الانتقال إلى مهامه الجديدة مع مانشستر يونايتد.