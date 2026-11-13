برشلونة يبيع أماكن لحفظ رماد الموتى داخل «كامب نو»

يستعد نادي برشلونة لطرح أماكن مخصصة لحفظ رماد الموتى داخل ملعبه التاريخي «كامب نو»، ضمن مشروع جديد يتيح لجماهير الفريق تخليد ذكرى ذويهم بالقرب من أرض الملعب، مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب مدة التعاقد.

يأتي المشروع ضمن أعمال تطوير ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، حيث خصص النادي مساحة تبلغ 1500 متر مربع لإنشاء نصب تذكاري يضم حجرات لحفظ رماد المتوفين ولوحات تحمل أسماءهم، على أن يبدأ استقبال الزوار في أواخر عام 2027.

ويتيح برشلونة للمشجعين وعائلاتهم، سواء كانوا من أعضاء النادي أو غير الأعضاء، اختيار إحدى خدمتين؛ الأولى وضع رماد الشخص المتوفى داخل حجرة مخصصة تتسع لجرة واحدة، مع كتابة اسمه على واجهتها، والثانية تخصيص لوحة تذكارية تحمل اسم الراحل ورسالة من عائلته.

وحدد النادي ثلاث مدد للتعاقد على حجرات حفظ الرماد، تبدأ بعشر سنوات مقابل 2490 يورو، وترتفع إلى 4990 يورو لمدة 25 عامًا، بينما تبلغ تكلفة الاحتفاظ بالمكان لمدة 50 عامًا نحو 5990 يورو.

ولا تمنح هذه العقود العائلات ملكية دائمة للمكان، وإنما حق الانتفاع به طوال المدة المتفق عليها، فيما تتضمن العقود الأطول إمكانية نقل الرماد لاحقًا إلى موضع جماعي مخصص داخل النصب التذكاري.

ومن المقرر أن يضم الموقع مدخلًا مستقلًا من الشارع الخارجي، بما يسمح للعائلات بزيارة المكان دون الحاجة إلى دخول الملعب، إلى جانب جداريات تستعرض تاريخ برشلونة وأبرز إنجازاته، ومؤثرات بصرية وسمعية مرتبطة بتاريخ النادي.

وأشار التقرير إلى أن عائلات بعض الشخصيات المرتبطة بتاريخ برشلونة ولاعبين سابقين أبدت اهتمامًا بالمشروع، ورغبتها في تخصيص أماكن لتخليد ذكرى ذويها.