طائرة خاصة في باريس تكشف تفاصيل أزمة زيدان ومبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توتر في العلاقة بين زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، وكيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بعدما رفض المدرب مغادرة اللاعب معسكر المنتخب بسبب الإصابة، رغم تجهيز طائرة خاصة لنقله من باريس إلى العاصمة الإسبانية.

وبحسب برنامج «التشيرينغيتو» الإسباني، كان مبابي يرغب في العودة إلى ريال مدريد لمتابعة حالته الطبية، بعد شعوره بآلام عضلية حرمته من المشاركة أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح الصحفي ماركوس بينتو، خلال البرنامج، أن مبابي كان قد اتفق مع الطاقم الطبي لريال مدريد على العودة إلى إسبانيا فور شعوره بأي مشكلة بدنية، لتجنب تفاقم الإصابة والخضوع للفحوص اللازمة تحت إشراف ناديه.

وأشار إلى أن طائرة خاصة كانت جاهزة في باريس لنقل اللاعب إلى مدريد، لكن زيدان تمسك باستمراره مع بعثة منتخب فرنسا، لمتابعة حالته ومحاولة تجهيزه للمواجهة المقبلة أمام تركيا.

وأضاف التقرير أن قرار المدرب الفرنسي تسبب في توتر بين الطرفين، بعدما اضطر مبابي إلى السفر مع بعثة المنتخب إلى ميلانو، بدلًا من العودة إلى إسبانيا كما كان يخطط.

وكشف زيدان عن أسباب تمسكه ببقاء مبابي مع المنتخب، مؤكدًا أنه يأمل في استعادة خدماته خلال المواجهة المقبلة أمام تركيا، بعد غيابه عن مباراة إيطاليا بسبب آلام في العضلات الخلفية للفخذ.

وقال زيدان، في تصريحات لمحطة «تي إف 1» الفرنسية، عقب خسارة فرنسا أمام إيطاليا بنتيجة 1-3، أمس الخميس: «لهذا السبب ظل معنا.. لا أعتقد أن الأمر خطير، هدفنا مشاركته في المباراة المقبلة».

وكان مبابي قد غاب عن تدريبات المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، بينما يتطلع زيدان إلى استعادته في المباراة الأخيرة للفريق بدوري الأمم الأوروبية، والمقررة الثلاثاء المقبل أمام تركيا.