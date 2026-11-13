«أسوأ لحظات حياته».. حارس أندورا قد لا يعود إلى الملاعب

يواجه خيسوس أوونو، حارس مرمى نادي أندورا الإسباني، احتمال عدم العودة إلى الملاعب مجددًا، بعد الصدمة النفسية التي تعرض لها إثر وفاة خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي، عقب اصطدام بين اللاعبين خلال مواجهة الفريقين.

وكشف كارليس مانسو، المدير الفني لأندورا، أن الحارس يمر بفترة نفسية بالغة الصعوبة منذ الحادث، مؤكدًا أن النادي لن يمارس عليه أي ضغوط لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، سواء بالعودة إلى ممارسة كرة القدم أو الابتعاد عنها نهائيًا.

وقال مانسو إن أوونو يعيش حاليًا ربما «أسوأ لحظات حياته»، موضحًا أن الحارس لم يكن يتخيل أن ينتهي الاصطدام بتلك النتيجة المأساوية.

وأضاف المدرب الإسباني: «إنه موقف حساس للغاية لا نتمناه لأي شخص، وبصفته الطرف الأكثر ارتباطًا بالواقعة، فهو يمر بفترة عصيبة جدًا»، مشددًا على أن الفريق يضع دعم الحارس نفسيًا في مقدمة أولوياته.

وكان نادي تينيريفي قد أعلن وفاة مهاجمه خيسوس دي ميجيل في الثالث من نوفمبر الجاري، بعد الحادث الذي وقع خلال مواجهة أندورا، ما تسبب في حالة من الحزن داخل الناديين.

وأوضح مانسو أن الجهاز الفني يحاول التعامل مع تداعيات الواقعة بمراعاة مشاعر جميع اللاعبين، قائلًا: «نحاول أن نكون عقلانيين قدر الإمكان، وأن نحترم مشاعر كل فرد وكل لاعب داخل الفريق، مع تقديم الدعم النفسي الكامل وكل ما يحتاجون إليه في هذا الوقت».

وأكد أن قرار عودة أوونو إلى الملاعب سيبقى بيد الحارس وحده، مضيفًا: «سنمنحه المساحة الكافية ليشعر بالحرية الكاملة في تقرير مصيره، سواء بالعودة وتحديد توقيتها، أو بعدم العودة نهائيًا».

ويستعد أندورا لمواجهة ألميريا، غدًا السبت، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بينما لا يزال مستقبل حارسه معلقًا على قراره الشخصي ومدى استعداده النفسي لاستئناف مسيرته.