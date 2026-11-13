كين يحتفل بإنجاز تاريخي أمام جماهير «ويمبلي»

أكد المهاجم هاري كين أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، متعهداً بمواصلة اللعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم «لأطول فترة ممكنة»، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب، بخوضه مباراته الدولية رقم 126 خلال الفوز على كرواتيا 2-1، أمس الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل قائد منتخب إنجلترا هدف الفوز من ركلة جزاء، ليقود فريقه إلى التأهل لربع نهائي البطولة، المقرر إقامته في مارس المقبل، بعدما لحق بإسبانيا متصدرة المجموعة الثالثة.

وتجاوز مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البالغ من العمر 33 عاماً، الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الحارس السابق بيتر شيلتون، صاحب 125 مباراة دولية، وذلك بعد شهر من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل الذي أقيم في لندن.

وشارك شيلتون في مراسم تكريم كين قبل انطلاق المباراة، بحضور الأمير ويليام، راعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فيما رُفعت لافتة ضخمة تحمل صورة قائد المنتخب وعبارة «الأفضل في إنجلترا».

ووصف كين، الذي احتفل بجائزة الكرة الذهبية أمام الجماهير في ملعب «ويمبلي» قبل المباراة، المناسبة بأنها «لا تُصدق».

وقال: «حاولت أن أبدو هادئاً، وألا أبتسم كثيراً أو أظهر الكثير من المشاعر. بالطبع، كنت أحاول الحفاظ على تركيزي في المهمة المطلوبة».

وأضاف: «بصراحة، لا أعرف ما إذا كنت استوعبت كل ما حدث بالفعل، ربما سيحدث ذلك خلال فترة العطلة الشتوية، عندما أحصل على أسبوعين من الراحة».

وتابع: «سأكون على الشاطئ في مكان ما، وسأحاول التفكير في كل ما حققته، فهذه الإنجازات هي بلا شك الأكبر في مسيرتي حتى الآن».

وأشار كين إلى أنه يستمد الإلهام من النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، البالغ من العمر 41 عاماً، الذي شارك بديلاً في وقت متأخر من المباراة على ملعب «ويمبلي».

وقال: «هذا يلهمني لدفع حدود قدراتي. فمثل مودريتش، أعتقد أنه يجب عليك الاستمرار في المضي قدماً لترى إلى أي مدى يمكن أن يأخذك جسدك وعقليتك».

وأضاف: «بالتأكيد، تختلف رحلة كل شخص عن الآخر، لكن طالما أشعر بأنني قادر على مساعدة المنتخب، وطالما أشعر بأنني أقدم أداءً على أعلى المستويات، فسأظل هنا لأطول فترة ممكنة. سواء استمر ذلك حتى بلوغي سن الأربعين أم لا، فهذا أمر سنعرفه مع مرور الوقت، لكن في الوقت الراهن، نعم، أنا أستمتع بكل لحظة».