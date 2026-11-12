ماتيراتزي: زيدان يرفض المصالحة.. وماذا لو حدث لي مثل ميغيل؟

جدد ماركو ماتيراتزي، مدافع منتخب إيطاليا السابق، الحديث عن خلافه مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، على خلفية واقعة «النطحة» الشهيرة التي شهدها نهائي كأس العالم 2006، مؤكداً أن المصالحة لم تتحقق بينهما، وأن زيدان لا يبدو راغباً في إنهاء الخلاف، رغم مرور عقدين على الحادثة.

وقال ماتيراتزي في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إن تجديده الحديث عن الواقعة يأتي بعد وفاة الحارس الإسباني خيسوس دي ميغيل، مؤكداً أن الحادثة جعلته يدرك خطورة ما كان يمكن أن يتعرض له، وشعر بالامتنان لأنه لم يصب بأذى جسيم جراء «النطحة»، متسائلاً عن العواقب التي كان يمكن أن تترتب على الواقعة لو انتهت بصورة مأساوية.

وأضاف أنه يعتقد أن زيدان تجاوز ما حدث، بالنظر إلى مسيرته التدريبية والإنجازات التي حققها، لكن حديثه جاء في أعقاب موقف زيدان وتصريحه قبل فترة، الذي قال فيه إنه لا يفخر بتوجيه «النطحة»، لكنه لا يشعر بالندم عليها.

واعتبر ماتيراتزي أن هذا الموقف ينطوي على تناقض، موضحاً أن زيدان كان يستطيع إنهاء الجدل لو اعترف بخطئه، مشيراً إلى أنه تعرض للاستفزاز، ثم قدم اعتذاراً.

وأضاف أنه لو كان مكان النجم الفرنسي لقال إنه أخطأ، لكنه تعرض للاستفزاز، وترك للآخرين تقييم ما جرى، معرباً عن اعتقاده بأن مثل هذا التصريح كان سيضع حداً للقضية ويظهر زيدان بصورة أفضل.

واستعاد المدافع الإيطالي لقاءً جمعه بزيدان في نوفمبر 2010 داخل فندق ميليا بمدينة ميلانو، عشية مباراة ميلان وريال مدريد، وقال إنه كان يغادر الفندق بعدما ودع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما شاهد زيدان في موقف السيارات الخلفي، وقد بدا متردداً وكأنه يفكر في الابتعاد.

وأوضح ماتيراتزي أنه بادر بالاقتراب منه ومصافحته، وقال له إنه سعيد بلقائه بعيداً عن أعين الناس. وبحسب روايته، رد زيدان بأن ما حدث أصبح من الماضي، لكن الفرنسي تراجع لاحقاً عن هذه الرواية، مدعياً أنه ظن ماتيراتزي أحد المشجعين، فيما أبدى المدافع الإيطالي السابق أسفه لضياع تلك الفرصة، مؤكداً أنه لم يجد يوماً صعوبة في التصالح.

ورغم استمرار الخلاف، أشاد ماتيراتزي بزيدان لاعباً ومدرباً، مثمناً فهمه لعقلية النجوم وقدرته على إدارة غرف الملابس ومنح اللاعبين المساحة، مؤكداً أن المدرب الفرنسي حقق ألقاباً كثيرة، وأنه يقدر جوانب عديدة في شخصيته، لتبقى المصالحة وحدها الحلقة الغائبة في قصة بدأت قبل عشرين عاماً.