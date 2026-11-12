مانشستر يونايتد يقيل مدربه مايكل كاريك

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إقالة مدربه مايكل كاريك، بعد بداية مخيبة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط توقعات بتولي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، المهمة خلفاً له.

وكان كاريك، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، قد قاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث في الموسم الماضي، بعدما حقق 12 انتصاراً في آخر 17 مباراة، وجمع أكبر عدد من النقاط بين فرق الدوري خلال تلك الفترة.

لكن نتائج الفريق تراجعت بصورة كبيرة في الموسم الحالي، إذ حصد ثماني نقاط فقط من عشر مباريات، ليجد نفسه في منطقة الهبوط.

وقال النادي في بيان: «توصل النادي إلى قناعة بالغة الصعوبة بأن التغيير بات ضرورياً من أجل تحقيق طموحاتنا».

وأضاف: «كان مايكل، وسيظل دائماً، أحد أساطير مانشستر يونايتد. وكما فعل عندما كان لاعباً، أظهر أعلى درجات الالتزام والاحترافية طوال فترة عودته إلى النادي. وستظل قيادته وإنجازاته في الموسم الماضي راسخة في الذاكرة بكل تقدير».

وأكد مانشستر يونايتد اعتزامه تعيين مدرب دائم خلفاً لكاريك «في أسرع وقت ممكن».

وكانت المباراة الأخيرة للمدرب الإنجليزي، البالغ من العمر 45 عاماً، على رأس الجهاز الفني قد انتهت بالتعادل أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4، الأحد الماضي، قبل أن يؤكد عقب اللقاء أنه لن يرحل من تلقاء نفسه، وأنه يتطلع إلى فترة التوقف الدولي كالمعتاد.

غير أن إدارة النادي قررت إنهاء مهمته في محاولة لإنقاذ الموسم، بعدما حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط في مختلف المسابقات.

ويبرز بوتشيتينو، المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، مرشحاً لخلافة كاريك، في ظل سعي مانشستر يونايتد إلى استعادة مكانته بعد سنوات من تراجع النتائج منذ رحيل مدربه التاريخي السير أليكس فيرغوسون عام 2013.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي ليفربول، على ملعب «أنفيلد»، في 22 نوفمبر الجاري.