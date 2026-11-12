قرار مفاجئ ينتظر عمر مرموش في توتنهام

يواجه النجم المصري عمر مرموش احتمال إنهاء إعارته إلى توتنهام هوتسبير قبل نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع مستواه الهجومي، وعدم نجاحه في تقديم الإضافة المنتظرة منذ انضمامه إلى الفريق.

ووفقًا لموقع «هوتسبير إتش كيو» الإنجليزي، فإن إدارة توتنهام قد تتجه إلى التفاوض مع مانشستر سيتي لإنهاء إعارة مرموش مبكرًا، مقابل تعويض مالي منخفض، إذا استمر اللاعب في تقديم المستويات الحالية.

ويأتي هذا الاحتمال في ظل وجود بند يلزم توتنهام بدفع 60 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد اللاعب المصري بصورة نهائية بنهاية موسم 2026-2027، وهو ما يضع النادي أمام قرار مالي مهم بشأن مستقبل مرموش.

ولم يسجل مرموش سوى هدف واحد منذ انضمامه إلى توتنهام، جاء في شباك كوفنتري سيتي، بينما تعرض لانتقادات بسبب تراجع فاعليته أمام المرمى، وعدم تقديم الأداء الهجومي الذي كانت تنتظره جماهير الفريق.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن مرموش ليس اللاعب الوحيد الذي يواجه انتقادات بسبب تراجع مستواه مع توتنهام، إذ يعاني دومينيك سولانكي وجيمس ماديسون أيضًا من انخفاض مستواهما الفني، وسط مطالبات للثلاثي بتحسين أدائهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تراجع مستوى سولانكي بصورة أكبر خفف من حدة الانتقادات الموجهة إلى مرموش، الذي لم يقدم حتى الآن الأداء الهجومي المنتظر منه.

وكان توتنهام خسر أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد، قبل فترة التوقف الدولي، التي انضم خلالها مرموش إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

ولم يعلن توتنهام اتخاذ أي قرار رسمي بشأن مستقبل مرموش، إذ لا يزال إنهاء الإعارة احتمالًا مرتبطًا بمدى تحسن أداء اللاعب خلال الفترة المقبلة.