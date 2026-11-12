ريال مدريد يستهدف رقمًا ماليًا غير مسبوق في موسم 2026-2027

يستهدف نادي ريال مدريد تحقيق أعلى إيرادات مالية في تاريخه خلال الموسم الجاري 2026-2027، مع توقعات بوصول عائداته إلى نحو 1.4 مليار يورو، مستفيدًا من تنوع مصادر دخله، وفي مقدمتها الأنشطة التجارية والعوائد المرتبطة بملعب «سانتياغو برنابيو».

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن النادي الملكي يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد في إيراداته، في ظل التوسع في استثمار مرافقه الرياضية والتجارية، إلى جانب العائدات المرتبطة بأنشطة كرة القدم.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق ملعب «سانتياغو برنابيو» إيرادات تصل إلى 420 مليون يورو، تشمل مبيعات تذاكر المباريات والاشتراكات الموسمية والمقصورات المخصصة لكبار الشخصيات، فضلًا عن زيارات متحف النادي واستضافة الفعاليات المختلفة.

كما تتضمن التقديرات المالية عائدات بقيمة 154.8 مليون يورو من بيع اللاعبين، بمن فيهم اللاعبون الذين تخرجوا من أكاديمية ريال مدريد، ما يوفر مصدرًا إضافيًا للإيرادات خلال الموسم الحالي.

ورغم ضخامة الإيرادات المتوقعة، فإن صافي الأرباح المستهدف لا يتجاوز 14.2 مليون يورو، وهو ما يشير إلى ارتفاع حجم المصروفات والالتزامات المالية التي يتحملها النادي مقارنة بإجمالي دخله.

ويسعى ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، إلى مواصلة تنمية موارده المالية، مستفيدًا من الاستثمارات المرتبطة بملعبه وتعدد أنشطته التجارية، في محاولة لتعزيز قدرته الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.