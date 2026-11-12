اعتذار جماعي ينهي أزمة سون داخل منتخب كوريا الجنوبية

أعلن سون هيونغ-مين وأربعة لاعبين آخرين في منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الخميس، تجاوز الخلافات التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن انقسامات داخلية عقب الخروج المخيب من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وشهدت الكرة الكورية الجنوبية فترة صعبة عقب الإخفاق في المونديال، الذي أعقبته استقالة المدرب هونغ ميونغ-بو، وسط انتقادات واسعة لأداء المنتخب ونتائجه.

وتناولت تقارير إعلامية محلية وجود خلافات بين قائد المنتخب سون هيونغ-مين، البالغ من العمر 34 عاماً، وعدد من زملائه، بينهم كيم مين-جاي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

وأصدر سون وكيم، إلى جانب لي جاي-سونغ وهوانغ إن-بوم وهوانغ هي-تشان، بياناً مشتركاً اعتذروا فيه للجماهير، مؤكدين أنهم أجروا محادثات مباشرة لتجاوز الخلافات والتركيز على المرحلة المقبلة.

وجاء في البيان: «أولاً وقبل كل شيء، نود أن نعتذر بصدق إلى الجمهور الكوري ومشجعي كرة القدم عن القلق الذي سببته التقارير الأخيرة المتعلقة بالمنتخب الوطني».

وأضاف اللاعبون: «في اجتماعنا الأخير، اجتمعنا لنتبادل أفكارنا عن المنتخب الوطني بصراحة وصدق».

وتابعوا: «بالاستماع المباشر بعضنا إلى بعض ومناقشة أمور لم تتح لنا فرص كافية لمعالجتها، تمكنا من فهم أفضل لمواقف بعضنا».

وأوضح اللاعبون أن محادثاتهم تناولت أسباب الإخفاق في كأس العالم، معترفين بأن آثار التجربة لا تزال تؤثر فيهم.

وقالوا: «بدأت مناقشاتنا بسؤال عما يجب تغييره لنضمن ألا نكرر الأخطاء نفسها».

وأضافوا: «ننوي الآن أن نترك الخلافات غير الضرورية خلفنا ونركز على بناء منتخب أقوى معاً».

وكان الإسباني روبرت مورينو قد تولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة خلفاً لهونغ ميونغ-بو، وسط توقعات بانتهاء عقده خلال نوفمبر الجاري.

ويستعد المنتخب الكوري الجنوبي لمواجهة السعودية، غداً الجمعة، في قطر، قبل خوض مباراة ودية أخرى أمام المنتخب القطري بعد أربعة أيام.

وكان من المقرر أن تشكل المباراتان جزءاً من استعدادات المنتخب لكأس آسيا 2027 في السعودية، قبل الإعلان الأسبوع الماضي عن تأجيل البطولة إلى ديسمبر من العام المقبل بسبب مخاوف أمنية.