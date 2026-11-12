مانشيني لمبابي: ريال مدريد يحتاجك

مازح روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، بعد غيابه عن تدريبات منتخب بلاده بسبب الإصابة، قبل مواجهة المنتخبين، اليوم الخميس، في دوري الأمم الأوروبية.

وغاب مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا، أمس الأربعاء، فيما استدعى زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، سيني مايولو، مهاجم باريس سان جيرمان، للمرة الأولى، استعداداً لمواجهة إيطاليا في مدينة ميلانو.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مبابي يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، ولن يشارك في مباراة اليوم، لكنه قد يكون جاهزاً لمواجهة تركيا، الأحد المقبل، في بوردو.

وأكد زيدان، خلال مؤتمر صحفي، أن إصابة مبابي لا تدعو إلى القلق، قائلاً: «إصابة مبابي لا تدعو للقلق، ومن المفترض أن يكون جاهزاً يوم الأحد المقبل».

وعندما سُئل مانشيني عن احتمالية غياب مبابي عن المواجهة، رد مازحاً: «أنصحه بعدم المجازفة»، مضيفاً: «كما أن ريال مدريد تنتظره مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، لذا من الأفضل ألا يشارك في المباراة».

وتابع المدرب الإيطالي: «بعيداً عن المزاح، فإن منتخب فرنسا يضم وفرة من العناصر المميزة في خط الهجوم، لدرجة تجعل من الصعب الاختيار بينهم».

وكان مايولو، البالغ من العمر 20 عاماً، موجوداً بالفعل في معسكر كليرفونتين مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، قبل استدعائه للانضمام إلى المنتخب الأول والسفر إلى ميلانو.

وينضم مايولو إلى مهاجم بورنموث الإنجليزي، إيلي جونيور كروبي، البالغ من العمر 20 عاماً أيضاً، والذي استُدعي بدلاً من ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بسبب إصابة الأخير في العضلة الخلفية للفخذ.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ويحتاج إلى الفوز على إيطاليا في ملعب «سان سيرو» لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته في مارس المقبل.