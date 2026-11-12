مدرب إسبانيا يرد على اتهامات معاملة يامال بصورة استثنائية

دافع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، عن لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، رداً على ما تردد بشأن حصوله على امتيازات خاصة، بعد السماح له بالانضمام متأخراً إلى معسكر المنتخب مقارنة ببقية زملائه.

ولم يسافر يامال مع منتخب إسبانيا لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الخميس، بسبب مشكلة في الركبة، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة أمام إنجلترا يوم الأحد المقبل.

وقال دي لا فوينتي، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: «قام الجهاز الطبي للمنتخب بتقييم حالة يامال، وقررنا أن الأفضل هو الاستمرار في برنامجه العلاجي مع ناديه لتفادي إرهاق السفر».

وشدد المدرب الإسباني على أن قرار تأخر انضمام يامال لا يمثل معاملة استثنائية، قائلاً: «لامين لا يتمتع بأي امتيازات خاصة، فلو كان الأمر يتعلق بأي لاعب آخر، لاتخذنا القرار نفسه».

كما تأخر انضمام ميكيل أويارزابال، قائد ريال سوسيداد، إلى معسكر منتخب إسبانيا، بسبب معاناته من نزلة برد.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن، الاثنين الماضي، أن يامال شعر بآلام في ركبته اليمنى عقب فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأبدى دي لا فوينتي استياءه من المعلومات المتداولة بشأن اللاعب، قائلاً: «أكثر ما يؤلمني هو الكذب وعدم المصداقية، واختلاق الأمور، لذلك كشفت عن تفاصيل ربما كان ينبغي ألا أفصح عنها، لكنها الطريقة الوحيدة لكي تصل الحقيقة إلى الناس، ولكن أكره كل من يحاول الكذب والخداع».

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه يتابع حالة يامال من خلال التواصل اليومي مع اللاعب الشاب.

ويتصدر منتخب إسبانيا، بطل العالم، مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على إنجلترا، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب التشيك الترتيب دون نقاط.