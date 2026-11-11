بلاتر: إنفانتينو «ديكتاتور» يحتاج إلى مصحة نفسية

انتقد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، مواطنه والرئيس الحالي، جياني إنفانتينو، واصفاً إياه بأنه «ديكتاتور» بحاجة إلى «مصحة نفسية»، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» سوف يعلن قريباً عن مرشح لخوض انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في 2027.

وقال بلاتر في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن إنفانتينو: «إنه ديكتاتور، أشخاص داخل «فيفا» يقولون لي إن أحداً لا يُسمح له بركوب المصعد معه، إنه شخص لا يُمس».

كما انتقد بلاتر، قرار إنفانتينو استحداث جائزة «فيفا» للسلام، التي منحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب خططه التي أعقبت المونديال لبيع جزء من الحقوق التجارية للبطولة، في خطوة تراجع عنها سريعاً بعد الانتقادات الشديدة التي طالته.

وأضاف: «فيفا يعاني، إنه يُدار حالياً من قبل شخص سمح لنفسه بأن يُصاب بالعمى»، معتبراً أنه من السهل على إنفانتينو ضمان الحصول على الدعم اللازم من الاتحادات الوطنية لكرة القدم لإعادة انتخابه رئيساً لفيفا.

وأردف: «إنفانتينو يقول للاتحادات الوطنية إذا صوّتُم لي فستحصلون على أموال أكثر بكثير مما كنتم تحصلون عليها سابقاً»، مشيراً إلى أن «إنفانتينو لم يعد يعرف أي حدود، ربما ينبغي إرساله إلى مصحة نفسية يوماً ما».

ورشح بلاتر، سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لمنافسة إنفانتينو، قائلاً: «إنه شخصية قوية وسبق أن كان رئيساً للجنة الأخلاقيات في الفيفا، وينتمي لإنجلترا مهد كرة القدم»، مضيفاً: «علينا إيجاد طريقة للتخلص من إنفانتينو».

وتولى بلاتر رئاسة فيفا اعتباراً من عام 1998، قبل أن يستقيل وسط فضيحة في 2015 على خلفية اتهامات بالفساد، من بينها اتهامه بمحاولة شراء أصوات لإعادة انتخابه، ووجهت إليه تهم قضائية، لكنه بُرئ في محاكمتين، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا منعته من ممارسة أي نشاط كروي.