مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق شفهي مع بوتشيتينو لخلافة كاريك

توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق شفهي مبدئي مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لخلافة مايكل كاريك في منصب المدير الفني، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مستقبل كاريك في «أولد ترافورد» موضع تكهنات واسعة بعد أسوأ بداية موسم ليونايتد منذ 40 عاماً، إذ يقبع الفريق في منطقة الهبوط عقب سلسلة من 8 مباريات من دون أي فوز.

ويملك بوتشيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة، خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي بعدما أشرف سابقاً على تدريب ساوثمبتون وتوتنهام وتشلسي، لكن المدرب البالغ 54 عاماً كان قد وقع قبل ثلاثة أشهر فقط عقداً جديداً مع الاتحاد الأمريكي يمتد حتى مونديال 2030.

وفي حال انتقل بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد، يستحق الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تعويضاً مالياً، إذ تتضمن شروط عقده بنداً جزائياً تبلغ قيمته 10 ملايين دولار.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن يونايتد توصل إلى اتفاق شفهي مبدئي مع بوتشيتينو، الذي ارتبط اسمه مراراً بتدريب النادي في مناسبات سابقة، فيما شوهد كاريك اليوم، الأربعاء، في مركز تدريبات كارينغتون، لكن المؤشرات توحي بأن رحيله بات مسألة وقت.

وكان كاريك قد نجا من الإقالة أواخر أكتوبر الماضي بعد الخسارة على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، لكنه تلقى بعد ذلك هزيمة أمام تشلسي 0-2، قبل أن ينجو فريقه بفوز مثير على روما الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخراً بهدفين.

وبدا كاريك في طريقه إلى الرحيل عندما تأخر فريقه مرتين بفارق هدفين أمام أستون فيلا الأحد الماضي، غير أن تسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع وانتزاع تعادل مثير 4-4 اعتُبر مؤشراً على استمرار دعم اللاعبين له.

وكانت أسماء عدة ارتبطت بتدريب مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، من بينها المدرب السابق لـنيوكاسل إيدي هاو، والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والمدرب الألماني يوليان ناغلسمان.

وينتظر أن يستغل يونايتد فترة التوقف الدولي الممتدة لأسبوعين لحسم ملف المدرب قبل العودة إلى المنافسات بمواجهة غريمه التقليدي ليفربول في 22 الشهر الحالي.

ويقبع يونايتد في المركز الثامن عشر، وهو أسوأ ترتيب له بعد عشر مباريات في الدوري منذ موسم 1986-1987، حين كان في المركز العشرين.