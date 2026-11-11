أرقام قمصان تخفي حكايات النجوم



يتضمن تاريخ كرة القدم مجموعة من أبرز النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بأرقام قمصان مميزة، بعضها تحول إلى علامة فارقة في مسيرتهم، بينما حملت أرقام أخرى قصصاً إنسانية وعاطفية ارتبطت بالعائلة والأصدقاء والذكريات، وذلك ضمن قائمتها لأفضل اللاعبين الذين ارتدوا أرقام القمصان من 1 إلى 50.



وسلطت صحيفة «الغارديان» البريطانية الضوء على قائمة من الأسماء اللامعة، يتقدمها الحارس التشيكي بيتر تشيك صاحب الرقم 33، الذي استند في اختياره إلى مصادفات رقمية لافتة، فقد كان يبلغ 33 عاماً عند انتقاله إلى أرسنال عام 2015، وخاض 333 مباراة في الدوري الإنجليزي، كما أن الرقم 33 يمثل عدد فقرات العمود الفقري للإنسان.



وجاء السويسري غرانيت تشاكا في المركز الخاص بالرقم 34، بعدما ارتبط به في محطات عدة من مسيرته، وكان سبب اختياره يعود إلى رقم الحافلة التي كان يستقلها للذهاب إلى التدريبات خلال وجوده في أكاديمية بازل.



ومن القصص اللافتة أيضاً ارتباط الحارس الروسي إيغور أكينفيف بالرقم 35، الذي احتفظ به منذ تصعيده إلى الفريق الأول في سسكا موسكو عام 2003، ليواصل ارتداءه لأكثر من عقدين، فيما اختار الإيطالي ماتيو دارميان الرقم 36، بعدما لازمه في معظم محطاته الاحترافية على مدار عشرة أعوام.



وحمل الرقم 37 قصة إنسانية مؤثرة للهولندي ميكي فان دي فين، مدافع توتنهام، الذي اختاره تخليداً لذكرى صديق طفولته الراحل، بعدما كان الرقم المفضل لديه، أما الرقم 38 فارتبط بالأسترالي الراحل ديلان تومبيديس، مهاجم وست هام السابق، الذي توفي عام 2014 عن 20 عاماً بعد معاناته من السرطان، ليقرر النادي تخليد ذكراه باعتزال قميصه، في ثاني واقعة من نوعها بتاريخ النادي بعد القميص رقم 6 الخاص بالأسطورة بوبي مور.



وفي الرقم 39، اختير البرازيلي برونو غيماريش، الذي ارتبط بالرقم منذ بدايته الاحترافية مع أتلتيكو باراناينسي عام 2017، بعدما كان رقم سيارة الأجرة التي عمل عليها والده في ريو دي جانيرو.



وخصصت الصحيفة الرقم 40 للألباني بيسيان إدريزاي، الذي توفي بشكل مفاجئ عام 2010 عن 21 عاماً إثر اشتباه تعرضه لأزمة قلبية، ليقرر سوانزي سيتي اعتزال قميصه تكريماً لذكراه، فيما جاء الإنجليزي ديكلان رايس صاحب الرقم 41، الذي حصل عليه خلال وجوده في أكاديمية وست هام، قبل أن يحتفظ به مع أرسنال.



وبرز الإيفواري يايا توريه مع الرقم 42، الذي اختاره عند انتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2010، باعتباره عكس الرقم 24 الذي ارتداه مع برشلونة، وحقق معه نجاحات كبيرة، شملت ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبين في كأس الاتحاد ومثلهما في كأس الرابطة.



وضمت القائمة البولندي ماتيوش كليخ بالرقم 43، والكرواتي إيفان بيريسيتش بالرقم 44، الذي اعتاد ارتداء أرقام تحمل الرقم أربعة، سواء 4 أو 14 أو 44، بينما احتل الإيطالي ماريو بالوتيلي موقع الرقم 45، بعدما جعله جزءاً من هويته الكروية مع إنتر ومانشستر سيتي وليفربول وميلان وأندية أخرى.



وتعود قصة اختيار بالوتيلي لهذا الرقم إلى بدايته مع إنتر، عندما كانت الأرقام المتاحة للاعبين الشباب تتراوح بين 36 و50، فاختار 45 لأن مجموع رقميه يساوي تسعة، وهو الرقم الذي اعتبره مصدر حظ بعدما سجل به أهدافاً.



كما اختير مواطنه الحارس سالفاتوري سيريجو للرقم 46، تكريماً لأسطورة الدراجات النارية الإيطالي فالنتينو روسي، فيما حمل الرقم 47 قصة عائلية مؤثرة للنجم الإنجليزي فيل فودين، الذي اختاره تخليداً لذكرى جده روني، الذي توفي عندما كان عمره 47 عاماً، حتى إنه وشم الرقم خلف أذنه اليمنى.



واختتمت الصحيفة اختياراتها بالأرقام من 48 إلى 50، حيث جاء كيرتس جونز بالرقم 48، ومايلز لويس سكيلي بالرقم 49، المرتبط بسلسلة أرسنال التاريخية التي حقق خلالها 49 مباراة متتالية دون هزيمة، قبل أن يختار الصربي لازار ماركوفيتش الرقم 50، الذي لازمه في معظم محطاته الاحترافية، رغم ارتدائه الرقم 8 مع فريقه الحالي تشوكاريتشكي.



وتكشف هذه القصص أن أرقام قمصان اللاعبين لا تمثل مجرد اختيارات عشوائية، بل تتحول أحياناً إلى رموز تحمل ذكريات شخصية وإنسانية، وتبقى جزءاً من هوية اللاعب وتاريخه داخل المستطيل الأخضر.