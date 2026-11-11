شكوك حول مشاركة مبابي أمام إيطاليا

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في مواجهة منتخب بلاده أمام إيطاليا، المقررة غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية.

كشف الصحفي الإسباني ألبرتو بيريرو أن مبابي لم يشارك في المران الجماعي لمنتخب فرنسا، ما أثار مخاوف بشأن جاهزيته للمباراة المرتقبة.

ونقلت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية عن الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي أن غياب اللاعب جاء بسبب خضوعه للعلاج إثر إصابة تعرض لها مؤخرًا، دون الكشف عن طبيعة الإصابة أو المدة اللازمة للتعافي.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن إمكانية مشاركة مبابي أمام إيطاليا، سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء، في انتظار تقييم حالته البدنية قبل المباراة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة فرنسا وإيطاليا، الخميس، في الساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.