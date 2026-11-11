ريال مدريد يصنع نسخًا رقمية من لاعبيه لحمايتهم من الإصابات

يتجه نادي ريال مدريد إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة الحالة البدنية للاعبيه، من خلال نظام يعرف باسم «التوأم الرقمي»، يتيح إنشاء نموذج افتراضي لكل لاعب بهدف تحسين أدائه وتقليل مخاطر تعرضه للإصابات.

يعتمد النظام على جمع بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والبدنية للاعبين، تشمل المؤشرات الحيوية، وأحمال التدريب، والحركة، والتغذية، وجودة النوم، لتكوين صورة متكاملة تساعد الجهاز الطبي على تحديد احتياجات كل لاعب.

وأوضح الدكتور نيكو ميهيتش، المستشار الطبي الأول لريال مدريد، أن النادي يستخدم هذه التقنية لإنشاء نماذج رقمية تساعد في الكشف عن احتياجات الجسم من العناصر الغذائية، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين «د»، بما يسمح بإعداد برامج غذائية وتدريبية تتناسب مع الحالة الفردية لكل لاعب.

ويستعين النادي كذلك بالذكاء الاصطناعي لتحليل حركة اللاعبين، خصوصًا بعد العودة من الإصابة، بهدف اكتشاف أي خلل في طريقة الجري أو توزيع الأحمال البدنية قد يزيد احتمالات التعرض لإصابة جديدة.

ولا يقتصر اعتماد ريال مدريد على التكنولوجيا الحديثة، إذ سبق أن استخدم أجهزة الجري المضادة للجاذبية لتسهيل تأهيل المصابين، إلى جانب أقنعة متطورة لقياس استهلاك الأكسجين وتقييم القدرة البدنية، ضمن البرامج التي يشرف عليها المعد البدني أنطونيو بينتوس.

ويسعى النادي من خلال هذه المنظومة إلى تطوير أساليب الوقاية من الإصابات، وتسريع عمليات التأهيل، ووضع برامج تدريب وعلاج تتناسب مع احتياجات كل لاعب، اعتمادًا على تحليل البيانات بدلًا من الاكتفاء بالفحوص التقليدية.