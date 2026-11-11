نيمار يفاجئ جماهيره بقرار يتعلق بمستقبله في 2030

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، عن خطته للمشاركة في بطولة «دوري الملوك» عام 2030، في تصريحات أثارت التكهنات بشأن موعد اعتزاله كرة القدم الاحترافية، خاصة مع استمرار معاناته من الإصابات.

وقال نيمار خلال بث مباشر لبطولة دوري الملوك البرازيلية، بمشاركة صانع المحتوى كريس جيديس: «أريد أن ألعب في دوري الملوك، وسأفعل ذلك في عام 2030».

وأثار تحديد هذا الموعد استغراب جيديس، الذي اعتبره إشارة محتملة إلى اقتراب نهاية مسيرة نيمار الاحترافية، مؤكدًا أن اللاعب يستطيع الاستمرار في الملاعب لخمسة أو ستة مواسم أخرى.

لكن نيمار رد على حديثه بالإشارة إلى مشكلاته البدنية، قائلًا: «لو كانت لديك نفس ركبتي، لفهمت الأمر تمامًا»، في إشارة إلى تأثير الإصابات المتكررة على قدرته على مواصلة اللعب لسنوات طويلة.

ويعاني النجم البرازيلي من مشكلات بدنية أثرت على مشاركاته منذ عودته إلى سانتوس عام 2025، بعدما تعرض لسلسلة من الإصابات حالت دون انتظام ظهوره مع الفريق.

ورغم حديثه عن المشاركة في دوري الملوك عام 2030، لم يحدد نيمار موعدًا رسميًا لاعتزاله كرة القدم الاحترافية، مكتفيًا بالكشف عن رغبته في خوض تجربة جديدة خلال السنوات المقبلة.

ويعد «دوري الملوك» (Kings League) بطولة لكرة القدم السباعية، أسسها نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه عام 2022، وتتميز بقواعد مختلفة عن كرة القدم التقليدية، منها مباريات أقصر وتغييرات خاصة أثناء اللعب، بمشاركة فرق يقودها مشاهير وصناع محتوى ونجوم كرة قدم سابقون.