لفتة جماعية من مسؤولي الكرة البرتغالية تجاه رونالدو

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بتحية خاصة من رؤساء ومسؤولي أندية الدوري البرتغالي، خلال اجتماع عقدته رابطة الدوري في مدينة بورتو، تقديرًا لمسيرته مع منتخب بلاده، عقب إعلان اعتزاله اللعب الدولي.

وشهد الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء، مشاركة عدد من مسؤولي الأندية البرتغالية، بينهم أندريه فيلاس بواس، رئيس نادي بورتو، فيما شارك ممثلو أندية أخرى، من بينها بنفيكا وسبورتنج لشبونة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستهل رينالدو تيكسيرا، رئيس رابطة الدوري البرتغالي، الاجتماع بكلمة أشاد خلالها بمسيرة رونالدو وإنجازاته مع المنتخب، قبل أن يشارك الحاضرون في تصفيق جماعي تكريمًا للاعب، رغم عدم وجوده في القاعة.

وجاءت هذه اللفتة خلال اجتماع خُصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم البرتغالية، دون أن يتضمن التصويت على قرارات رسمية.

ويأتي الاحتفاء برونالدو بعد إعلان نهاية مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، التي امتدت لأكثر من عقدين، شهدت تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025.