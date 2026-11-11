طفل ينادي مبابي بـ«الديكتاتور» أمام الكاميرات.. كيف رد؟ (فيديو)

تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، لموقف طريف خلال وجوده مع منتخب فرنسا، بعدما فاجأه أحد الأطفال بوصفه بـ«الديكتاتور»، أثناء التقاط الصور التذكارية مع الجماهير، وهي الواقعة التي وثقتها الكاميرات وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مبابي يلتقط الصور مع عدد من المشجعين عقب تدريبات المنتخب الفرنسي، قبل أن يصيح أحد الأطفال قائلًا: «الديكتاتور وصل»، ما أثار ضحك الحاضرين، بينما حاول اللاعب إخفاء ابتسامته والحفاظ على هدوئه أمام الكاميرات.

ويرتبط هذا اللقب بسلسلة من الصور الساخرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها وجه مبابي مركبًا على صور شخصيات سياسية وتاريخية، من بينها الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج.

وكان مبابي قد أثار انتقادات في الصين بعدما أشار خلال مقابلة سابقة إلى أن إحدى الصور الساخرة التي تجمعه بشخصية ماو تسي تونج من الصور المفضلة لديه، وهو ما تسبب، في تداعيات على علاقاته التجارية في السوق الصينية.