42 مباراة دون خسارة تعزز طموحات إسبانيا في دوري الأمم

تتجه الأنظار إلى مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يسعى المنتخب الإسباني إلى مواصلة سجله الخالي من الهزائم عندما يواجه التشيك غداً الخميس، فيما يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهات قوية تجمع فرنسا بإيطاليا، وألمانيا بهولندا.

ويدخل منتخب إسبانيا، بطل أوروبا والعالم، مواجهة التشيك في غياب نجمه الشاب لامين يامال، متسلحاً بسلسلة من 42 مباراة متتالية دون هزيمة خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وتشمل هذه السلسلة تعادله مع البرتغال 2-2 في نهائي النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، قبل خسارته اللقب بركلات الترجيح.

وتعود آخر هزيمة لإسبانيا خلال الوقت الأصلي إلى مارس 2024، عندما خسر أمام كولومبيا بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، على ملعب نادي وست هام يونايتد.

واستدعى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، المدافع خاكوبو رامون للمرة الأولى، بعد تألقه مع كومو الإيطالي، الذي انضم إليه قادماً من ريال مدريد.

ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي يوم الأحد المقبل على ملعب أتلتيكو مدريد، في مواجهة تشهد وجود الشقيقين جود وجوب بيلينغهام معاً في قائمة إنجلترا للمرة الأولى.

وفي مواجهة أخرى، يستعد المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه زين الدين زيدان لملاقاة إيطاليا غداً الخميس على ملعب «سان سيرو»، في مباراة قد تمنح فرنسا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي حال تحقيق الفوز.

وحقق زيدان بداية أفضل نسبياً مع المنتخب الفرنسي مقارنة بالألماني يورغن كلوب، الذي تولى بدوره مهمة تدريب أحد المنتخبات الأوروبية، بعدما سبق للمدربين التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال مسيرتيهما.

وبعد مواجهة إيطاليا، يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره التركي على ملعب نادي بوردو، الذي سبق أن لعب له زيدان خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويعاني بوردو أزمات مالية حادة أدت إلى تراجعه حتى دوري الدرجة السادسة الفرنسي، فيما يواجه المنتخب التركي خطر الهبوط إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وقبل مواجهة فرنسا، يخوض منتخب تركيا بقيادة مدربه الجديد سيرغين يالتشين، الذي تولى المهمة الشهر الماضي خلفاً للإيطالي فينتشنزو مونتيلا، مباراة على أرضه أمام بلجيكا.

وفي بلغراد، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على صربيا يوم الجمعة، في مباراة تقام دون حضور جماهيري اعتيادي، تنفيذاً لعقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على الاتحاد الصربي بسبب مخالفات جماهيرية سابقة.

ويسمح القرار بحضور خمسة آلاف طفل وشاب برفقة المشرفين عليهم.

وبعد مواجهة صربيا، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الهولندي بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، يوم الاثنين المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

وفي اليوم نفسه، قد يحسم المنتخب اليوناني تأهله إلى الدور ربع النهائي حال فوزه على صربيا في مدينة فولوس، مستفيداً من المستوى المميز الذي يقدمه صانع الألعاب الشاب كونستانتينوس كاريتساس، البالغ من العمر 18 عاماً.

وفي منافسات المستوى الثاني، يملك المنتخب السويسري فرصة العودة سريعاً إلى المستوى الأول، إذا تعادل مع سلوفينيا يوم الجمعة، قبل استضافة اسكتلندا الاثنين المقبل.

ويتصدر منتخب أيرلندا الشمالية مجموعته في المستوى الثاني، مستفيداً من تألق حارسه بيرس تشارلز، الذي حافظ على نظافة شباكه خلال المباريات الأربع الماضية، قبل مواجهة أوكرانيا السبت المقبل في بلفاست.

كما يتطلع المنتخب السويدي إلى حسم صعوده إلى المستوى الأول عندما يستضيف البوسنة والهرسك السبت، في ظل تألق مهاجمه فيكتور غيوكيريس، لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي سجل في الجولات الأربع الماضية.

وفي المستوى الثالث، برز الفنلندي ليو فالتا، مهاجم لوس أنجليس إف سي الأمريكي، بعدما سجل أربعة أهداف لمنتخب بلاده في النسخة الحالية من البطولة.