البوسنة تصنع جيلاً بلا حدود بعد اعتزال دجيكو

تعيش كرة القدم في البوسنة والهرسك مرحلة انتقالية تحمل ملامح ثورة كروية، بعدما أسدل إدين دجيكو الستار على مسيرته الدولية، منهياً حقبة ارتبط فيها اسم المنتخب بنجمه التاريخي وقائده السابق، ولكن رحيل دجيكو لم يكن بداية مرحلة فراغ، بل فتح الباب أمام مشروع جديد يستند إلى المواهب البوسنية المنتشرة حول العالم، والروابط العاطفية التي لا تزال تجمع أبناء المهجر بوطنهم الأم.



وفي ظل ضعف الإمكانات المالية والبنية التحتية للدوري المحلي، وعدم قدرته على توفير قاعدة مستدامة لإمداد المنتخب بالمواهب، اتجهت البوسنة إلى ما وراء حدودها، مستفيدة من امتلاكها جاليات كبيرة في مختلف الدول، تضم لاعبين نشؤوا وتكوّنوا كروياً في مدارس أوروبية وأمريكية متقدمة، لكنهم اختاروا تمثيل جذورهم البوسنية بدلاً من بلدان ميلادهم.



وأشارت مجلة «تو تو فور»، إلى أنه يقود هذا التوجه إيمير سباهيتش، قائد المنتخب السابق والمدير الرياضي الحالي، الذي اختصر فلسفة المشروع في عبارة لافتة أطلقها أواخر عام 2024، بعنوان «نحن فقط نعيد أبناءنا إلى الوطن»، ولم تعد هذه السياسة مجرد حل مؤقت لسد النقص في المواهب، بل تحولت إلى استراتيجية لبناء هوية جديدة للمنتخب، تعتمد على استقطاب اللاعبين أصحاب الأصول البوسنية أينما نشؤوا.



وتبرز ثلاثة أسماء شابة باعتبارها أبرز ملامح هذا التحول، في مقدمتها كريم ألايبيغوفيتش، خريج أكاديمية باير ليفركوزن، الذي قدم موسماً استثنائياً مع ريد بول سالزبورغ 2025-2026، بعدما سجل 14 هدفاً وصنع 4 أهداف خلال 44 مباراة، رغم أنها كانت تجربته الأولى في كرة القدم الاحترافية على مستوى الفريق الأول.



ويتميز اللاعب، الذي أتم عامه التاسع عشر في سبتمبر الماضي، بمهارات فردية لافتة وقدرته على المراوغة في المواجهات الثنائية، إلى جانب إجادته اللعب بكلتا القدمين وتنفيذ الكرات الثابتة. ولفت الأنظار خلال كأس العالم بتسجيل هدف فردي رائع أمام قطر، ليصبح ثامن أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة، وأصغر لاعب يحرز هدفاً من خارج منطقة الجزاء، وبعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، انتقل إلى يوفنتوس، كما نال المركز السابع في جائزة أفضل موهبة شابة خلال حفل الكرة الذهبية.



أما إسمير باغراتشيفيتش، المولود في ولاية ويسكونسن الأمريكية عام 2005، فنشأ في أسرة بوسنية، وتدرج في كرة القدم الأمريكية، قبل أن يختار تمثيل منتخب أجداده، رغم مشاركته سابقاً مع منتخبات الولايات المتحدة للفئات السنية وخوضه مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول.



وترتبط قصة باغراتشيفيتش بإدين دجيكو، الذي كان مثله الأعلى في طفولته، وسبق أن انتشر مقطع مصور له وهو في الخامسة من عمره يرتدي قميص النجم البوسني، وفي ظهوره الدولي الأول أمام هولندا في سبتمبر 2024، صنع هدفاً لدجيكو بتمريرة متقنة، قبل أن يكتب فصلاً جديداً في مسيرته بتسجيل ركلة الترجيح الحاسمة أمام إيطاليا، التي منحت البوسنة بطاقة التأهل إلى كأس العالم.



ويلعب باغراتشيفيتش جناحاً أيمن بقدمه اليسرى، ويتميز بالتحكم القريب بالكرة والتمريرات العرضية الدقيقة، كما يمتلك قدرة على اختراق الدفاعات بالمراوغة والخداع، ورغم محدودية مشاركاته مع أيندهوفن هذا الموسم، فإنه نجح في 7 مساهمات تهديفية خلال 384 دقيقة فقط في الدوري الهولندي.



ويكتمل المشهد بإرمين ماهيميتش، الذي فاجأ الجميع بانضمامه إلى قائمة البوسنة في كأس العالم، بعدما لم يحظَ بالاهتمام الإعلامي الكافي رغم مستوياته مع سلوفان ليبيريتس، وعدم امتلاكه أي مشاركة دولية سابقة مع المنتخب الأول.



ولكن اللاعب البالغ 21 عاماً استغل الفرصة بأفضل صورة، وسجل هدفاً رائعاً بتسديدة مباشرة بعد دقيقتين فقط من ظهوره الرسمي أمام سويسرا في لوس أنجلوس، قبل أن يحرز هدفاً أمام قطر أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية، ويجيد ماهيميتش اللعب في مركز صانع الألعاب، مع امتلاكه رؤية مميزة للتمرير والتسديد من المسافات البعيدة، فضلاً عن قدرته على التقدم إلى منطقة الجزاء والتسجيل.



وتوجت عروضه اللافتة خلال البطولة بانتقاله إلى تشوروم التركي، في صفقة تعد ثاني أكبر صفقة في تاريخ النادي، ليبدأ مشواره بتسجيل هدف أمام بشكتاش.



وهكذا، تبدو البوسنة والهرسك أمام مرحلة جديدة تتجاوز مجرد تعويض اعتزال دجيكو، إذ تراهن على تحويل امتدادها الجغرافي والبشري إلى مصدر قوة كروية، مستندة إلى جيل نشأ في مدارس مختلفة، لكنه يجتمع تحت راية واحدة، في محاولة لصناعة مستقبل لا تحده الحدود.