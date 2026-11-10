إندريك يلمح إلى الرحيل عن ريال مدريد في يناير

لم يستبعد المهاجم البرازيلي إندريك الرحيل مجدداً عن ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثاً عن فرصة للمشاركة بصورة أكبر، في ظل محدودية ظهوره مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وقال إندريك، البالغ من العمر 20 عاماً، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء من سنغافورة، على هامش استعدادات منتخب البرازيل لمواجهة اليابان ودياً: «لا أعرف ما الذي سيحدث في يناير. كل ما أطلبه هو أن يتحقق الأفضل لمسيرتي. ما كُتب أن يحدث سيحدث».

وأضاف: «ما زلت صغير السن، أبلغ من العمر 20 عاماً فقط، وسأرى ما الذي سيحدث. أريد فقط أن ألعب، وأن أكون سعيداً، وأن أساعد زملائي، وأن أسجل الأهداف وأصنعها، كما فعلت في ليون، حيث عشت أفضل فترات حياتي».

وكان إندريك قد انتقل إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما تراجعت فرص مشاركته مع ريال مدريد، وقدم مستويات مميزة أسهمت في عودته إلى صفوف المنتخب البرازيلي، الذي شارك معه في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية.

وخلال تجربته مع ليون، سجل المهاجم البرازيلي ثمانية أهداف، وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 21 مباراة.

واعترف إندريك بصعوبة المنافسة على المراكز الهجومية في ريال مدريد، في ظل وجود النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائلاً: «إنه لشرف لي أن أكون في ريال مدريد، لكنني أعلم أن هناك في مركزي أحد أفضل اللاعبين في العالم، كيليان مبابي، ونعرف جميعاً أنه مرشح للفوز بالكرة الذهبية».

وبعد تعرضه لإصابة في بداية الموسم الحالي، لم يشارك إندريك سوى في 141 دقيقة، موزعة على أربع مباريات في الدوري الإسباني وثلاث في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفاً واحداً.

ورغم قلة مشاركاته، أشاد المهاجم البرازيلي بمدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكداً أنه يحظى بدعمه واهتمامه منذ توليه المهمة.

وقال إندريك: «مورينيو شخص أضع فيه ثقة كبيرة. يأتيني كل يوم ويسألني: كيف حالك؟ لكنه لا يسألني عن كرة القدم، بل عن حياتي الشخصية. أقدر ذلك كثيراً».

وتابع: «إنه من أوائل المدربين الذين بادروا إلى الحديث معي وجعلوني أشعر بأنني مرحب بي حقاً. أنا ممتن له جداً».

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة اليابان ودياً السبت المقبل، بعدما تغلب عليها بصعوبة بنتيجة 2-1 في دور الـ32 من كأس العالم الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره السنغافوري بعد ثلاثة أيام من مباراة اليابان، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.