رغم تتويجه بالكرة الذهبية.. استبعاد هاري كين من التشكيلة المثالية لعام 2026

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفيبرو» عن التشكيلة المثالية لعام 2026، وسط مفاجأة مدوية باستبعاد مهاجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ الألماني هاري كين عن التشكيلة، وذلك على الرغم من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وشهدت عملية التصويت مشاركة 19 ألفاً و806 لاعبين محترفين، اختاروا التشكيلة النهائية من بين 26 مرشحاً جرى الإعلان عنهم قبل أسبوعين، موزعين على أربعة مراكز رئيسية هي حراسة المرمى، والدفاع، وخط الوسط، والهجوم.

وضمت التشكيلة أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند ولامين يامال وجود بيلينغهام، فيما غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للتشكيلة المثالية لعام 2026 نحو 1.31 مليار يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات اللاعبين.

وجاءت التشكيلة المثالية بحسب ما ذكره الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفيبرو» على موقعه الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: باو كوبارسي (برشلونة)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، جود بيلينغهام (ريال مدريد).

خط الهجوم: لامين يامال (برشلونة)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي).