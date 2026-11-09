بطل جودو يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا

أعلن تيدي رينر الفائز بخمس ذهبيات أولمبية في الجودو ترشحه لرئاسة فرنسا في انتخابات 2027 المقبلة، وذلك من أجل خلافة إيمانويل ماكرون.

وقال رينر البالغ 37 عاماً، اليوم الاثنين، في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027»، مضيفاً: «لطالما كان النضال جزءاً مني، وأعرف ما معنى أن تقاتل، أن تسقط، أن تنهض دائماً».

وتابع: «أنا لست مجرد لاعب جودو، وأرفض أن يتم اختزالي في صفة بطل أو رياضي يقتصر دوره على الصعود إلى منصات التتويج، من دون أن يكون له رأي في أي شيء آخر».

وكان رينر قد أكد لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أنه ينوي مواصلة مسيرته الرياضية، والمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك في حالة فوزه بالانتخابات وسمحت مهام منصبه بذلك.

ويعتبر رينر أعظم لاعب جودو في تاريخ اللعبة في فرنسا، والأكثر تتويجاً في هذه الرياضة عموماً في تاريخ الألعاب الأولمبية بـ5 ألقاب، منها 3 في الفردي، كما أنه الأكثر فوزاً بالميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزيتين، والرياضي الأولمبي الفرنسي الأكثر تتويجاً في الألعاب الصيفية، بعدما أحرز ذهبيتين في أولمبياد باريس 2024.

ويملك رينر في سجله 12 لقباً على صعيد بطولات العالم و5 على صعيد بطولة أوروبا، إضافة إلى ألقاب عدة أخرى، ما يجعله أحد أعظم من مارس هذه الرياضة.