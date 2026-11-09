مانشستر يونايتد بين أسوأ 4 فرق دفاعيًا في الدوريات الأوروبية الكبرى

دخل مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأربعة الأكثر استقبالًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 30 هدفًا خلال 15 مباراة، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

وجاء ذلك عقب تعادل الفريق مع ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-4 على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة كشفت استمرار معاناة الفريق دفاعيًا.

وتساوى مانشستر يونايتد مع ساسولو الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي في عدد الأهداف المستقبلة، بينما جاء لانس الفرنسي خلفهم بفارق هدف واحد.

وتصدر ساسولو القائمة بعدما استقبل 30 هدفًا في 13 مباراة، يليه مانشستر يونايتد بالعدد نفسه خلال 15 مباراة، ثم كريستال بالاس الذي استقبل 30 هدفًا في 16 مباراة، فيما تلقت شباك لانس 29 هدفًا خلال 14 مباراة.