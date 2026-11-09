كاميرات «موفيستار» تكشف واقعة جديدة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

كشفت كاميرات شبكة «موفيستار» الإسبانية عن واقعة جديدة شهدتها مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب «ميستايا»، بعدما دخل ثنائي الفريق الملكي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر في مشادة كلامية مع جماهير أصحاب الأرض.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشبكة توجه ميليتاو وروديغر إلى أحد الحكام المساعدين للاستفسار عن قرار تحكيمي، حيث دار بينهما حديث قصير بدا هادئًا، قبل أن تتغير الأجواء أثناء عودتهما إلى مقاعد البدلاء.

وبدأت جماهير فالنسيا في توجيه اعتراضات حادة إلى اللاعبين بسبب مغادرتهما المنطقة الفنية، وطالبتهما بالعودة إلى مقاعدهما، وسط ارتفاع الهتافات من المدرجات.

وبدا الثنائي متفاجئًا برد فعل الجماهير، وتوقف للحظات لمتابعة ما يحدث، فيما نهض زميلهما إندريك من مقعده لمعرفة أسباب الاعتراضات.

وانتهى الموقف بعودة اللاعبين إلى مقاعد البدلاء دون وقوع احتكاك، لكن المباراة شهدت واقعة أخرى بعد صافرة النهاية، تمثلت في مشادة بين روديغر وأحد أفراد الأمن داخل نفق غرف الملابس.