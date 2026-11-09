3 مدربين على طاولة مانشستر يونايتد لخلافة كاريك

بدأ نادي مانشستر يونايتد دراسة ثلاثة أسماء لخلافة مدربه الإنجليزي مايكل كاريك، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، وآخرها التعادل أمام أستون فيلا، رغم استمرار رغبة الإدارة في منحه فرصة لتحسين الأداء.

ووفقًا لموقع «فيتشاخيس» الإسباني، تضم قائمة المرشحين الألماني يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، والإنجليزي إيدي هاو، المدرب السابق لنيوكاسل، والألماني فابيان هورزلر، مدرب برايتون.

ويحظى ناغلسمان بدعم كريستوفر فيفيل، المسؤول عن الاستقطاب داخل مانشستر يونايتد، الذي يرى أن المدرب الألماني يمتلك الإمكانات الفنية اللازمة لإعادة بناء الفريق، بفضل اعتماده على الضغط العالي والمرونة التكتيكية.

في المقابل، يفضل جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي للنادي، التعاقد مع إيدي هاو، مستندًا إلى خبرته في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد نيوكاسل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2025.

أما هورزلر، فيأتي ضمن الخيارات المطروحة بفضل أسلوبه الهجومي وقدرته على تطوير اللاعبين، لكن ارتباطه بعقد مع برايتون قد يصعب التعاقد معه خلال الموسم.

ولم تتخذ إدارة مانشستر يونايتد قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل كاريك، إذ تواصل دراسة البدائل المحتملة، بينما ستكون نتائج الفريق خلال المباريات المقبلة مؤثرة في تحديد مصيره.